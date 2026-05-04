Srbski AikGroup prvzema banko na Hrvaškem

Lastnik Gorenjske banke je sklenil pogodbe za nakup 91,75-odstotnega deleža Podravske banke.

Holding AikGroup prevzema 91,75-odstotni delež v hrvaški Podravski banki, sporočajo iz srbskega holdinga v lasti družine Kostić. Srbski holding s prevzemom vstopa na hrvaški trg. Vrednost transakcije znaša okoli 42 milijonov evrov. Za prevzem mora AikGroup pridobiti dovoljenje regulatorjev, nato pa bo moral holding podati še prevzemno ponudbo za preostale delnice banke. AikGroup s sedežem na Cipru (nekdanji Agri Europe) je v lasti Aleksandra Kostića, ki je po smrti očeta prevzel posle in lastništvo holdinga. »To je drugo leto zapored, ko AikGroup geografsko širi svojo prisotnost, kar predstavlja pomemben mejnik pri izvajanju strategije naše skupine. Naš cilj je doseči pomembno prisotnost po celotni Jugovzhodni Evropi; to ambicijo uresničujemo s prevzemom Podravske banke, ki bo za ...