Menite, da spadate v srednji razred? Ta se začne pri 2,2 milijona evrov

Le vsak šesti delovno aktivni prebivalec ima dovolj visoke dohodke, da si lahko ustvari mirno družinsko življenje
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Uresničitev »sanj« srednjega razreda v Sloveniji zagotavlja mesečna neto plača okoli 2280 evrov. Takšno ali višjo plačo ima okoli 15 odstotkov delovno aktivnih v Sloveniji. FOTO: Ingolf Hatz/Afp
V politiki in javnosti se že dolgo veliko govori o razbremenitvi srednjega razreda. Vprašanje pa je, kaj to sploh pomeni? Srednji razred zajema slog življenja, ki omogoča lastni dom, avtomobil, reden letni dopust, vzgojo družine in lagodno življenje po upokojitvi. Ameriški portal Investopedia ta slog imenuje ameriške sanje, torej cilj, ki ga želi doseči povprečni Američan s končano višjo izobrazbo. V Sloveniji so te »sanje«, torej slog srednjega razreda, dosegljive za 2,2 milijona evrov, kaže naš izračun.
Najmanj toliko mora namreč znašati proračun štiričlanske družine od končane izobrazbe do zagotovljenega mirnega upokojenskega življenja. Največ denarja se porabi za avtomobil in z njim povezane stroške. Za dva avtomobila, vključno z registracijo, zavarovanjem, dajatvami, vzdrževanjem in ...
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