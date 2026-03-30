Srednji razred se začne z minimalno plačo

V Sloveniji je vse manj pomembno, koliko delaš, zaposleni imajo skoraj enake plače in enake bonuse

Politične stranke so bile v predvolilni kampanji skoraj soglasne, da bi bilo dobro davčno razbremeniti srednji razred in s tem omogočiti boljše nagrajevanja najbolj produktivnih. Toda kaj sploh je srednji dohodkovni razred. Že hitri pogled pokaže, da se že o tem večina ne bi mogla uskladiti. Obstaja namreč zelo velika razlika med tem, kaj srednji razred v Sloveniji je in kaj bi moral biti. Ključni problem slovenskih plač so zelo skromne razlike med plačami. Segment, ki bi moral predstavljati srednji razred, je pretežno zgornja desetina najbolje plačanih. Opisno je srednji razred del prebivalstva s srednjo ali visoko stopnjo izobrazbe, ki ima redno zaposlitev in zasluži dovolj, da ima dostop do stanovanja, možnost za nakup pomembnih dobrin, kot je avtomobil, da si redno lahko privošči ...