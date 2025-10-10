V drugi polovici oktobra bo na slovenski obali potekal eden največjih mednarodnih dogodkov, v zadnjih desetletjih organiziranih pri nas. Na srečanju v Portorožu bodo voditelji devetih evropskih držav skupine MED9, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in častni gost jordanski kralj Abdulah II. razpravljali o aktualnih evropskih izzivih, s posebnim poudarkom na Sredozemlju.

Naslovnica posebne priloge Sredozemlje: morje izzivov in priložnosti.

Ta poudarek je pričakovan. Neformalna skupina MED9, katere predsedovanje je bilo letos prvič zaupano Sloveniji, namreč združuje osem sredozemskih držav članic Evropske unije, od Cipra, Grčije, Italije, Hrvaške, Slovenije, Malte do Francije in Španije, ter Portugalsko, ki sicer ne leži v Sredozemlju, vendar deli probleme in izzive tega čudovitega, s soncem obdarjenega dela stare celine. Problemov in izzivov pa je kar nekaj, v uvodu posebne priloge Dela piše predsednik vlade Robert Golob.

Letos je bilo v Sloveniji, Bruslju in Luksemburgu šest ministrskih srečanj v okviru skupine MED9, na katerih so bili poudarki na izobraževanju in mobilnosti, krepitvi energetske povezanosti Sredozemlja, zunanjepolitičnih temah z Bližnjim vzhodom v ospredju, naprednih tehnologijah in digitalizaciji, kmetijstvu in širitvi EU. Vrhunec predsedovanja Slovenije bo vrh skupine 19. in 20. oktobra v Portorožu.

Piranski zaliv. FOTO: Jure Eržen Foto

Delovi novinarji smo se lotili omenjenih tem in izluščili konkretne dejavnosti, da bi bralcem pobliže predstavili povezovanje, sodelovanje, ovire in rešitve v sredozemski regiji z devetimi članicami Evropske unije. Pri tem izpostavljamo slovenske izkušnje in dosežke.

Prebrali boste lahko intervju z Dubravko Šuica, evropsko komisarko za Mediteran, ki pravi, da so sredozemske zgodovinske in kulturne vezi postale gonilo stabilnosti, inovacij in blaginje za vse. Pa tudi, da v globalnih odnosih želimo biti akterji in ne le plačniki

Posebej zanimive so življenjske zgodbe Slovencev, ki so v omenjenih državah našli poklicne izzive, si ustvarili družine, ob prilagajanju na nove kulture in običaje pa po svoje negujejo pripadnost matični domovini.

Vabljeni k branju posebne priloge, ki bo Delu priložena v četrtek, 16. oktobra 2025.

Vsebina priloge: Robert Golob, predsednik vlade RS: Voditelji MED9 v Portorožu o izzivih Evrope in Sredozemlja

Slovenija je prepoznana kot konstruktivna in dejavna država

V Sredozemlje izvozimo tretjino svojega blaga

Dubravka Šuica, evropska komisarka za Mediteran: V globalnih odnosih želimo biti akterji in ne le plačniki

Fabio Pahor, predsednik SDGZ v Italiji: Slovenci moramo negovati svoje šole, društva, medije, podjetnost in ozemlje

Zgodbe Slovencev, ki živijo in delajo v sredozemskih državah

Šolali bi se v Sredozemlju, delat pa šli proti severu

Sredozemlje ogrožata pomanjkanje vode in odvisnost od uvoza energije in hrane

Več obnovljivih virov, več tveganja v klasičnih energetskih sistemih

Z umetno inteligenco do boljšega oljčnega olja

Desetletje pozneje se migrantska kriza umirja, nekaj smo se celo naučili

Vsebina priloge bo na voljo tudi v angleškem jeziku na spletni strani vlade RS.