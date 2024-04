Stabilne kovance uporabljajo tudi kot nadomestilo za ameriške dolarje

Stabilni kovanci se uporabljajo na tri glavne načine: kot sredstvo za izmenjavo, shranjevanje vrednosti in trgovalni instrument. V razvitih državah, kjer so plačilne storitve kot Apple Pay in Venmo vsakdanje, se pomen stabilnih kovancev morda ne zdi očiten, toda v državah v razvoju, kjer dostop do zanesljivih plačilnih metod ni samoumeven, stabilni kovanci ponujajo alternativo.

Stabilni kovanci so v zadnjih letih postali ena izmed ključnih komponent digitalnega gospodarstva. Njihova osnovna značilnost je, da so kripto žetoni, ki so z blockchain tehnologijo 1:1 vezani na ameriške dolarje, kar jim zagotavlja stabilnost v primerjavi s tradicionalnimi kriptovalutami, kot je bitcoin. Od leta 2017 je trg stabilnih kovancev doživel izjemno rast, saj se je njegova vrednost povečala s 15 milijonov na več kot 150 milijard ameriških dolarjev.

Stabilni kovanci se uporabljajo na tri glavne načine: kot sredstvo za izmenjavo, shranjevanje vrednosti in trgovalni instrument. V razvitih državah, kjer so plačilne storitve kot Apple Pay in Venmo vsakdanje, se pomen stabilnih kovancev morda ne zdi očiten, toda v državah v razvoju, kjer dostop do zanesljivih plačilnih metod ni samoumeven, stabilni kovanci ponujajo alternativo.

Od hitrih transakcij do varčevanja

Analiza podatkov o uporabi stabilnih kovancev kaže, da se velik delež uporablja v centraliziranih finančnih aplikacijah, kot so borze, in v decentraliziranih finančnih aplikacijah, kot so protokoli za posojanje in decentralizirane borze. Razdelitev med aktivne in neaktivne denarnice kaže na raznolikost v uporabi: nekateri jih uporabljajo za hitre transakcije, medtem ko drugi v njih vidijo varno zatočišče za svoje prihranke. Kot shramba vrednosti nudijo stabilni kovanci možnost varčevanja v ameriških dolarjih tam, kjer so bančni računi v dolarjih težko dostopni ali nezanesljivi. To je zlasti pomembno v državah s kapitalskimi omejitvami ali visoko inflacijo.

V zadnjem času je v kripto svetu opaziti zanimiv fenomen: koncentracijo stabilnih kovancev v rokah t. i. »kitov«, velikih imetnikov kriptovalut. Ta trend lahko nakazuje na potencial za bikovski trg, saj zbiranju stabilnih kovancev s strani teh akterjev pogosto sledijo večji tržni premiki. Povečanje rezerv stabilnih kovancev na borzah sovpada z gibanjem cene bitcoina, kar nakazuje, da bi lahko bili priča povečani volatilnosti in potencialnemu okrevanju cene te dominantne kriptovalute.

Največja kovanca sta theter in USD coin

Analiza podatkov analitičnih podjetij, kot je Santiment, razkriva, da več kot 55 odstotkov vseh stabilnih kovancev v obtoku trenutno posedujejo »kiti«. To zbiranje je še posebej izrazito pri vodilnih stabilnih kovancih, kot sta theter (USDT) in USD coin (USDC). S tem se pojavlja teorija, da bi ti veliki imetniki lahko čakali na znatno korekcijo trga, da bi nato z nakupi povečali svoje pozicije v bitcoinih ali drugih kriptovalutah.

Poleg tega je trenutno stanje na trgu stabilnih kovancev zelo dinamično. Skupna vrednost stabilnih kovancev je presegla 143 milijard ameriških dolarjev, kar je najvišje od leta 2022. Vodilna stabilna kovanca, USDT in USDC, nadaljujeta z rastjo, pri čemer je USDC doživel 33-odstotno povečanje tržne kapitalizacije od začetka leta do danes. Ta rast nakazuje na vztrajno povpraševanje po stabilnih kovancih, ki so postali ključni igralec na trgu kriptovalut.

V prihodnosti se pričakuje, da bodo stabilni kovanci še naprej igrali pomembno vlogo v gospodarstvu. Različne perspektive in potencialne smeri razvoja so predmet razprav med politiki in finančnimi institucijami, ki razmišljajo o primernih regulativnih okvirih. S pravilnim pristopom k regulaciji bi lahko stabilni kovanci še naprej zagotavljali stabilnost in inovacije v hitro rastočem svetu digitalnih valut.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence in ni lektoriran.