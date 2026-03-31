Stagflacija se vrača

Cristina Scocchia, glavna izvršna direktorica italijanskega podjetja kave Illycaffè, je le ena od več sto milijonov ljudi, ki se spopadajo z zviševanjem cen zaradi vojne na Bližnjem vzhodu – in s tem povezanim tveganjem upočasnitve gospodarstva.

Trgi so se prejšnji teden umirili, potem ko je Donald Trump izjavil, da je imel z Iranom »dobre in produktivne« pogovore, čeprav je Teheran njegovo trditev zavrnil. A za podjetja, gospodinjstva in vlade po svetu se škoda zaradi konflikta povečuje, z njo pa tudi tveganje stagflacije, torej kombinacije rastoče inflacije in stagnacije rasti.