Stanje javnih financ se je v drugem četrtletju še poslabšalo

Ljubljana - Stanje javnih financ se je v drugem četrtletju pričakovano dodatno poslabšalo. Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih dnevnih podatkih v prvi polovici leta znašal 1,9 milijarde evrov, občuten primanjkljaj je po razpoložljivih podatkih za pet mesecev izkazala tudi zdravstvena blagajna, ugotavlja fiskalni svet v analizi, kako pandemija in ukrepi za njeno zajezitev znatno vplivajo na slabšanje makroekonomskih in javnofinančnih rezultatov.



Primanjkljaj sektorja država je v prvem četrtletju 2020 znašal 739 milijonov evrov oziroma 6,6 odstotka BDP, torej bistveno več kot v istem obdobju lanskega leta, ko je dosegel 0,8 odstotka BDP; dolg sektorja država se je od konca lanskega leta povečal za 1,7 milijarde evrov. Delež dolga v BDP se je v prvem četrtletju povečal za 3,5 odstotne točke in je konec marca znašal 69,6 odstotka BDP. Dolg države se je povečal tudi v drugem četrtletju, saj je neto zadolževanje državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta znašalo 5,3 milijarde evrov..

Prihodki in izdatki vse bolj narazen

Slabšanje položaja javnih financ je bilo sicer ob umirjanju gospodarskega cikla vidno že ob koncu lanskega leta, ko so prihodki četrtletno upadli, tekoča rast izdatkov pa je ostala visoka. V prvem četrtletju letos, ko je izbruhnila kriza, sta postali medletni dinamiki prihodkov (zmanjšanje za 3,4 odstotka) in izdatkov (povečanje za 9,5 odstotka) še bolj raznosmerni zaradi padca gospodarske aktivnosti in začetka izvajanja ukrepov za preprečitev posledic pandemije, še izpostavljajo v fiskalnem svetu, ki ga vodi Davorin Kračun.