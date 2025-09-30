Se bo vroči nepremičninski trg v Dubaju izognil zlomu?

V nadaljevanju preberite:

V Dubaju se je težko izogniti navdušenju nad nepremičninami. Ne mine dan brez razglasitve, da razvijajo kak nov projekt. Oglasni panoji so prekriti z nepremičninskimi oglasi. Nenehno širjenje mesta izdaja živahno dogajanje. Enako velja za promet. Novi priseljenci dvigujejo cene in prinašajo gnečo na ceste.

Po podatkih Deutsche Bank je cena kvadratnega metra stanovanja v središču mesta v zadnjih petih letih zrasla za 122 odstotkov – med 69 mesti, ki jih banka spremlja, je bolj zrasla le še v Riadu v Savdski Arabiji. Cene stanovanjskih nepremičnin so za petino višje od prejšnjega vrha leta 2014.

Letos do avgusta je skupna vrednost nepremičninskih poslov dosegla 441 milijard dirhamov (120 milijard dolarjev), kar je za tretjino več kot v enakem obdobju lani. Je vse to prelepo, da bi bilo res? Rekordne številke so bile razlog za opozorila o neizogibnem popravku cen in vzbudile strahove pred presežkom ponudbe. A takšni pomisleki se zdijo pretirani: povpraševanje je stabilno, gradbeniki pa so postali bolj disciplinirani. Dubajski nepremičninski trg je končno dozorel.