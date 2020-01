FOTO:Stanovanja za mlade in starejše bi lahko gradil tudi Kostić

Ljubljana – Potem ko je zdaj že propadla koalicija proučevala možnosti, da bi najemna stanovanja gradila naša slaba banka, bi na to področje v prihodnje lahko vstopile tudi družbe srbskega poslovneža Miodraga Kostića. Z nakupom slabe banke nekdanje finančne skupine Hypo bodo namreč postale lastnice številnih nepremičnin in zemljišč po Sloveniji. Aplikacija Erar razkriva, da sta sredi decembra lani Kostićevo družbo MK Group v Beogradu obiskala funkcionar in javni uslužbenec z ministrstva za gospodarstvo. Po naših neuradnih informacijah je MK Group, ki je v Sloveniji prek svojih družb lastnik Gorenjske banke, hotela ...