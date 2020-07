Stanovanjski sklad na trg pošilja največ stanovanj doslej

Ljubljana – Prihodnje leto bo državni stanovanjski sklad na javni najemni trg poslal največ stanovanj doslej. »Leta 2015 smo začeli z nekaj več kot tri tisoč najemnimi stanovanji, do danes smo to število skoraj podvojili, do leta 2025 pa ga nameravamo potrojiti,« pravi direktor Črtomir Remec. Trenutno imajo v gradnji ali v pridobivanju z razpisi 2144 stanovanj, od tega jih bo vsaj polovica na razpolago letos in prihodnje leto.Cilji resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu so zelo ambiciozni, in sicer od leta 2015 do 2025 zgraditi 10.000 novih najemnih stanovanj, pove Črtomir Remec: »Že takrat sem rekel, da za to nimamo ...