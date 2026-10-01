Stava na jen: tvegana plat prenosnega trgovanja

Na začetku septembra so vodilni strokovnjaki za devizne trge pri največjih japonskih bankah začeli prejemati klice vlagateljev in regulatorjev z dvema ključnima vprašanjema: kako obsežno je prenosno trgovanje (ang. carry trade) z jenom in kako blizu je množično zapiranje teh pozicij? Kratka odgovora tokijskih strokovnjakov za devizne trge – »Tega pravzaprav nihče ne ve« in »Veliko bliže, kot bi si želeli« – jim nista bila v prav veliko tolažbo. Prenosno trgovanje z jenom je izraz za strategijo, pri kateri hedge skladi (vzporedni ali varovalni skladi) in drugi vlagatelji japonsko valuto uporabljajo za dostop do poceni financiranja, s katerim nato stavijo na trge po vsem svetu. Vlagatelji si že skoraj 30 let izposojajo poceni in stabilen jen za financiranje naložb z višjimi donosi drugod, ...