Stava vlagateljev na višje cene se lahko izjalovi

Aprilsko trgovanje z zahodnoteksaško nafto WTI je bilo res zgodovinsko, saj so znotraj enega trgovalnega dne doživeli negativno ceno vse do – 40,32 dolarja za sod, kar se še ni zgodilo v času trgovanja z nafto na blagovni borzi.Zakaj je prišlo do take ekstremne situacije? Pred zapadlostjo majske terminske pogodbe so vsi udeleženci, predvsem pa špekulanti, prodajali terminske pogodbe, da bi se izognili fizičnemu prevzemu nafte. Hkrati so bile zapolnjene skladiščne zmogljivosti v mestu Cushing v Oklahomi, kjer je točka dobave za nafto WTI. Ob negativni ceni so bili prodajalci in proizvajalci pripravljeni kupcu plačati, da ...