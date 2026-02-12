Stavka pilotov in stevardes Lufthanse prizemljila na stotine letal

Piloti in stevardese pri nemškem nacionalnem letalskem prevozniku Lufthansa so začeli celodnevno stavko, poroča nemški portal DW. Stavka prihaja v času, ko prizadevanja družbe za zniževanje stroškov in povečanje dobičkonosnosti vodijo v spor s sindikati.

Lufthansa je akcijo označila za »popolnoma nepotrebno« zaostrovanje razmer. Zaradi stavke bo v četrtek prizemljenih več sto letal Lufthanse. Natanko koliko letov bo prizadetih, še ni povsem jasno. Nekateri leti z večjih letališč, kot sta Frankfurt in Berlin, bodo vseeno izvedeni.

Lufthansa je na svoji spletni strani potnikom svetovala, naj pred odhodom na letališče preverijo status svojega leta. Letalska družba je sporočila, da bo prizadete potnike poskušala preusmeriti na polete drugih družb znotraj skupine ali partnerskih letalskih prevoznikov.

Rezervacije letov bo mogoče brez dodatnih stroškov zamenjati tudi za vozovnice za vlak pri nemškem državnem železniškem operaterju Deutsche Bahn. Po navedbah družbe naj se letalski promet pred petkom ne bi vrnil v ustaljene tirnice.

Zakaj je stavka za sindikate nujna?

Približno 4800 pilotov, zaposlenih pri Lufthansi in njeni tovorni podružnici Lufthansa Cargo, želi z industrijsko akcijo pritisniti na delodajalca, da poveča prispevke za njihove pokojninske ugodnosti.

Velika večina članov nemškega sindikata pilotov VC je pripravljenost na stavko podprla že na glasovanju lani. Predsednik sindikata VC Andreas Pinheiro je dejal, da bi se sindikat sicer zelo rad izognil zaostrovanju in da je bil vedno pripravljen na pogovore. »Da je ta stavka kljub temu izvedena, je kriv delodajalec,« je dodal.

Osrednja letalska družba Lufthanse je leta 2024 poslovala z izgubo in začela program prestrukturiranja z imenom Turnaround, s katerim želi znova postati dobičkonosna. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Sindikat stevardes je pri tem svoje člane pri Lufthansini podružnici za kratke polete CityLine pozval k ločeni stavki zaradi načrtovanega zaprtja letalskih operacij te družbe in, kakor pravijo, »vztrajnega zavračanja delodajalca, da bi se pogajal o kolektivnem socialnem načrtu«.

Stavka sindikata UFO, ki zadeva približno 20.000 zaposlenih, poteka brez predhodnega glasovanja članstva. Pogajanja med sindikati in podjetjem so bila doslej občasna in brez konkretnega izida.

Odziv Lufthanse

Vodja kadrovske službe pri Lufthansi Michael Niggermann je v sredo dejal, da je »zaostrovanje popolnoma nepotrebno«, zahteve sindikatov pa označil za pretirane ter poudaril, da je spore mogoče rešiti le s pogajanji.

Po njegovih besedah osrednja blagovna znamka letalske družbe »preprosto nima finančnega manevrskega prostora« za pokrivanje dodatnih stroškov.

Osrednja letalska družba Lufthanse je leta 2024 poslovala z izgubo in začela program prestrukturiranja z imenom Turnaround, s katerim želi znova postati dobičkonosna.