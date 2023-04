Stavke v Cinkarni Celje jutri ne bo

Uprava Cinkarne Celje je danes sindikatoma predstavila izboljšano ponudbo, ki je še sprejemljiva za upravo, so sporočili iz celjske družbe. Sindikata sta ponudbo sprejela, z upravo sklenila dogovor, celodnevno stavko, ki je bila predvidena za jutrišnji dan, pa so preklicali.

Kot so sporočili iz Cinkarne, so v zadnjih tednih skušali doseči dogovor, ki bi bil sprejemljiv za zaposlene, hkrati pa ne bi ogrozil stabilnosti in vzdržnosti poslovanja podjetja na dolgi rok.

Že pred včerajšnjim zborom delavcev, na katerem so zaposlenim predstavili svoje poglede na stavkovne zahteve ter podali svoj predlog, so se s sindikatoma dogovorili o večini zahtev, odprta je ostala le še zahteva po višji osnovni bruto plači. Danes so sklenili dogovor o plačnih nesorazmerjih in dvigu osnovnih plač, povračilu stroškov v zvezi z delom, dviga dodatka za delo na dan praznika ali na dela proste dneve, regresa za leto 2023 in o načinu določitve višine božičnice.

Predsednik uprave Aleš Skok je že po včerajšnjem zboru delavcev povedal: »Z vidika uprave ni prav nobenega razloga, da bi prišlo do stavke, ker so naši pogoji taki, da bi lahko trdil, da se uvrščamo v vrh slovenskih podobnih družb.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok se je sindikatoma zahvalil za konstruktiven dialog: »Zadovoljni smo, da so predstavniki sindikata in zaposleni na zboru delavcev razumeli zahtevne okoliščine poslovanja in sprejeli ponudbo uprave glede stavkovnih zahtev, čeprav te niso bile v celoti izpolnjene. Razumemo skrb sindikatov za dobrobit zaposlenih, hkrati pa moramo kot uprava tovrstne zahteve postaviti v širši kontekst pogojev poslovanja in naših poslovnih načrtov, ker želimo zagotoviti uspešnost poslovanja podjetja na dolgi rok, kar je tudi interes zaposlenih.«

V sporočilu za javnost so v Cinkarni Celje še zapisali, da so pri pogajanjih sledili temu, da rast osnovnih plač sledi inflaciji, upoštevali pa so tudi dosedanje ugodne kadrovske kazalnike Cinkarne: »Zaposleni so bili že doslej deležni nadpovprečnega regresa in božičnice ter številnih finančnih in nefinančnih ugodnosti in bonitet.«

Sindikalista Ivan Žaberl (levo) in Franc Grabler sta včeraj povedala, da ni higienično, da ima družba take dobičke, hkrati pa imajo nekateri osnovno plačo nižjo od minimalne. Danes so se vse dogovorili. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Z razpletom so zadovoljni tudi sindikati, je dejal predsednik podjetniškega sindikata Cinkarne Celje Franc Grabler: »Pri vseh stavkovnih zahtevah smo sklenili tak kompromis, da je sindikalna stran zadovoljna. O večini smo se tako ali tako dogovorili že na prejšnjih pogajanjih, danes pa smo se dogovorili še o ključni, to je o dvigu osnovnih bruto plač. Številke ne morem povedati, lahko pa povem, da v Cinkarni Celje ne bo več nikogar na minimalni plači, poleg tega pa se bodo zvišale vse plače.«

Cinkarna Celje je sicer danes objavila letno poročilo za leto 2022. Družba je lani ustvarila 43,4 milijona evrov čistega dobička. Uprava in nadzorni svet družbe sta včeraj s sprejemom letnega poročila oblikovala bilančni dobiček v višini 25 milijonov evrov. Skupščini bosta predlagala, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Kot so zapisali v vodstvu družbe, so se za neizplačilo dividend odločili, ker je družba v tem letu prejemnik državne pomoči za omilitev posledic energetske krize. Zakon določa, da če taka družba izplača dobiček, mora prejeta sredstva pomoči vrniti z obrestmi vred. Trenutno ocenjujejo, da bodo prejeli od pet do sedem milijonov evrov pomoči, so zapisali v sporočilu: »Uprava in nadzorni svet za tehtala na eni strani pravice delničarjev in na drugi strani interese družbe. Prišla sta do prepričanja, da interes družbe v tem primeru pretehta.«

Po poročanju STA so v društvu Mali delničarji Slovenije upravo in nadzorni svet že pozvali, naj sklep o neizplačilu dividend spremenita. Skupščina naj bi bila 14. junija.