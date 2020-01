Stavke v hotelu Diana ne bo

V sindikatu gostinstva in turizma so za ta teden napovedali stavko v soboškem hotelu Diana. Danes so potekali pogovori med predstavniki sindikata in vodstvom hotela. Stavke, kot kaže, vendarle ne bo.Sindikat je za 9. januar napovedal ustavitev dela v hotelu Diana, kar pa se naposled vendarle ne bo zgodilo. Danes so namreč v Hotelu Diana potekali pogovori med predstavniki sindikata in direktorjem Boštjanom Serecem ter pooblaščenim odvetnikom družbeUsklajena so bila vsa nerešena vprašanja, in sicer:- izplačilo plač s povračili stroškov se od 1. 1. 2020 opravi v skladu z zakonom (do 18. v mesecu za pretekli mesec);- prispevki za november 2019 se poravnajo v dveh delih (prvi del je plačan 6. 1. 2020, drugi del 15. 1. 2020);- preostali del regresa za letni dopust za 2019 se izplača v štirih obrokih od februarja 2020 dalje;- direktor do 20. januarja 2020 skliče zbor delavcev ter predstavi vizijo in strategijo nadaljnjega poslovanja družbe;- stavka, ki je bila predvidena, se ustavi.V vodstvu pravijo, da je to dokaz, da mislijo resno z reševanjem nastale problematike, navsezadnje že potekajo pogovori z novim lastnikom objekta, in če bo tu dosežen dogovor, bo delo v hotelu lahko nemoteno steklo.