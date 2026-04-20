Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Kot epicenter marketinga in kreativnosti 14. in 15. maja v portoroški Magazin Grando prinaša poglobljene uvide in znanje, ki redefinirajo prihodnost. Nekdanje skladišče soli bo znova gostilo SOF, ključni dogodek za gradnjo marketinške, kreativne in medijske prihodnosti. Festival se letos odziva na poplavo generičnih vsebin in se postavlja v vlogo usmerjevalca, ki spodbuja znamke k ustvarjanju resničnih vrednosti, ne le oglasnih sporočil. Tako lahko na odru 35. SOF-a pričakujemo manj teorije in več realnosti ter mednarodno priznane strokovnjake, ki bodo skozi osebne okvire pokazali, zakaj so prav »brazgotine« preteklih projektov tiste, ki vodijo do najboljših rezultatov in dolgoročnih rasti. V ospredju SOF-a ostajata človek in njegova sposobnost, da sredi digitalnega hrupa ohrani pristen stik in avtentičnost z občinstvom.

Govorcem, ki bodo letos stopili na oder SOF-a, je skupna neustrašnost pri soočanju s kaosom digitalne dobe, zmožnost, da v poplavi podatkov najdejo človeški stik, in vztrajnost, da kljub tehnološkemu pritisku ohranijo avtentičnost. FOTO: SOF

S tem se strinja Dominic Czaja, ustanovitelj in izvršni direktor nemškega DOJO-ja, kreativni upornik, ki nas bo naučil, kako zgraditi znamko s karakterjem, ki je ljudje ne bodo hoteli blokirati, temveč jo bodo sprejeli zaradi njene brezkompromisne iskrenosti in drznosti. David Schwen, ameriški kreativni direktor, nas bo naučil, kako s precizno natančnostjo in ščepcem humorja izluščiti bistvo znamke ter ustvariti vizualni »punch«, ki se vžre v možgane hitreje kot katero koli besedilo.

V svet digitalnega kaosa nas bo popeljal Fabio Seidl, še do pred kratkim globalni vodja kreativnosti in blagovne znamke pri velikanih X in Meta. Kot človek, ki je krotil algoritme največjih platform na svetu, bo razložil, kako ustvariti ideje, ki dejansko preživijo kaos digitalne dobe in ostanejo relevantne v poplavi informacij. S tem se povezuje tudi Fabrice Plazolles, izvršni direktor Havas Play iz Francije, ki bo pokazal, kako blagovna znamka postane razlog za pozornost in ne le še en oglas, s poudarkom na moči zgodb, partnerstev in ustvarjanju gibanj, ki premikajo celoten narod.

Prihodnost neizogibno kroji tehnologija, zato bo Dave Birss, britanski strokovnjak za umetno inteligenco, razbil mite o generičnih UI-neumnostih in pokazal, kako umetno inteligenco spremeniti v surovo kreativno orodje, ki dela zate, ne namesto tebe. O novem svetu brez filtra bo spregovoril tudi Philipp Riederle, eden najbolj relevantnih evropskih vizionarjev digitalne dobe in najuspešnejši nemški video podkaster ter avtor dveh knjižnih uspešnic, ki na Oxfordu zaključuje doktorat o prihodnosti interneta.

Da marketing ni le prodaja, temveč tudi vpliv, bosta poudarila Thomas Kolster, znan kot Mr. Goodvertising, ki bo razkril, kako na presečišču marketinga, dobička in družbenega vpliva nastajajo nove priložnosti za znamke, ki želijo biti del rešitve, ter Jessica Claar, višja podpredsednica za tržno komuniciranje pri Mastercardu za Srednjo Evropo. Jessica bo razkrila, kako lahko blagovne znamke v svetu neskončnih možnosti zaščitijo zaupanje, izvirnost in dolgoročno vrednost. Jonika Dhima Hoomes, ustanoviteljica Integralis Leadershipa z izkušnjami iz Googla, bo z občinstvom delila dragocene uvide o tem, kako voditi ekipe skozi hitre spremembe brez izgorelosti in ob tem dosegati izjemne rezultate.

Ko lokalne zgodbe razkrivajo strategije, ki vodijo do vrha

Poleg mednarodnih strokovnjakov bo SOF tudi letos gostil izstopajoča imena slovenske marketinške, poslovne, športne in tudi umetniške sfere, ki s svojimi zgodbami dokazujejo, da majhnost trga ni ovira za velike uspehe. Za strateški pogled v drobovje najuspešnejših podjetij bodo poskrbeli Darja Teržan (Atlantic Grupa), Tomislav Čizmić (Telemach Slovenija) in dr. Branka Bizjak Zabukovec (Futura DDB), ki bodo razpravljali o vodenju, vsebini in prihodnosti marketinga z vrha poslovne piramide.

FOTO: SOF

Vprašanje o tanki meji med umetnostjo in komercialo bosta odprla dr. Aleš Pavlin (AGRFT) in Medeja Kraševec Žnidarec (Luna \TBWA), ki bosta skozi primer uspešnice Belo se pere na devetdeset razkrila, kako s premišljenim umeščanjem blagovnih znamk zgraditi avtentičen filmski svet.

Spoznali bomo tudi, kaj pomeni imeti zlato moč volje; televizijski voditelj Saša Jerković bo v pogovoru z judoistko Andrejo Leški razkril zakulisje njenih največjih borb in razmišljanja, ki so jo pripeljala do olimpijskega zlata in novih življenjskih poti.

Tadeja Voščun bo na Eventimovem kavču gostila navdihujoč pogovor o tem, kako nastane razprodana glasbena zgodba, od prve ideje do zadnjega prodanega sedeža, na odru pa se ji bosta pridružila Mark Pirc (STUDIO7), kreativni vodja in režiser turneje, ter Masayah, ena najbolj prodornih domačih hip-hop umetnic.

Vrhunec SOF-a je vsakoletna podelitev nagrad najboljšim v industriji na Zlati noči, ki jo bo povezoval Klemen Slakonja, dogodku pa bo sledil Carpe Diem Europlakat Party z Joker Out.

Vprašanje torej danes ni več, kam se premikajo meje marketinga, temveč kako hitro ji je stroka pripravljena slediti, pa tudi kje pri vsem tem postavljati lastne standarde. V prostoru, kjer se tehnologija in človeškost nenehno prepletata, vrednost komunikacije ne določa zgolj dosega, temveč predvsem sposobnost ustvarjanja realnih vsebin. Odgovori na takšna vprašanja se bodo poleg podelitve nagrad najboljšim v oglaševalski industriji odpirala 14. in 15. maja v Magazinu Grando v Portorožu.

Na lanskem SOF-u je naziv Agencija leta prejela agencija Shift. FOTO: Žiga Intihar

Naročnik oglasne vsebine je SOZ