Ste se kdaj vprašali, kakšno je vaše dejansko finančno zdravje?

Miha Urek, ustanovitelj, Foto: 360 Finance Guru Pri financah ne obstaja ena univerzalna rešitev za vse. Kar se izkaže kot optimalna pot do zastavljenih ciljev za vas, lahko nekoga drugega vodi le k novemu nizu težav.«

odjetje 360 Finance Guru je izdelalo in patentiralo shemo kvadranta osebnih financ in sovpadajoč algoritem, Foto: 360 Finance Guru

Problematika razumevanja osebnih financ je za ljudi doslej bila predvsem v tem, da na nobeni točki upravljanja z lastnim denarjem ni bilo mogoče dobiti celovitega pregleda nad tem, ali je to, kar počnemo z lastnim denarjem, pametno ali ne. Ali glede naših financ sprejemamo prave odločitve ali morda ne. Spremenljivk, ki tvorijo celostno sliko osebnih financ, je namreč več, kot bi si drznili pomisliti, a če ne upoštevamo vseh, dobimo popačeno sliko našega dejanskega finančnega stanja. Takšno sliko nam lahko tvorijo tudi raznolike finančne institucije, ki vzamejo le drobec naše finančne slike in jo potem prilagodijo njihovim prodajnih izdelkom – kreditom, investicijam, skladom, varčevalnim shemam. Kar se na koncu lahko sliši kot ugodna ponudba za naše finančno stanje, pa v sklopu celotne finančne slike morda sploh ne bi bila za nas ustrezna.Miha Urek, Ustanovitelj 360Finance.GuruDa bi lahko dobili vsakemu posamezniku popolnoma prilagojeno oceno finančnega zdravja, upoštevajoč čisto vse parametre, ki to sliko sestavljajo, je podjetje 360 Finance Guru izdelalo in patentiralo shemo kvadranta osebnih financ in sovpadajoč algoritem, ki z vnosom vseh ustreznih podatkov, od prihodkov in odhodkov, do manjših in večjih tveganj ter ustvarjanja potencialnega ali realnega premoženja, tvori celostni pregled osebnih financ, saj omogoča, da si kar najbolj natančno, jasno in svojim razmeram smiselno sestavimo strategijo za doseganje želenih ciljev – od brezskrbne pokojnine do udobnega življenja naših otrok.Da bi kar čim bolj natančno opredelili finančno stanje vsakega posameznika, so pri 360 Finance Guru razvili natančen algoritem, ki v pregledni numerični strukturi oceni štiri vodilna področja osebnih financ – dohodke in izdatke, tveganja, premoženje in prihodnost. Vsako področje se potem preko številnih spremenljivk izoblikuje po naših osebnih finančnih podatkih. Mnoge od teh spremenljivk se razjasnijo šele, ko so nam predstavljene, saj jih morda prej niti nismo znali osmisliti znotraj naše finančne realnosti- na primer kako bo z našim zdravljenjem v pokoju ali na kakšen način želimo črpati iz premoženja. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju finančne analitike in svetovanja so prav omenjene spremenljivke zbrane v algoritem, ker so med seboj integralno povezane in nujne pri razumevanju našega upravljanja z denarjem.Morda zelo smotrno vprašanje ob tem pa seveda je –Seveda. Za to lagodnostjo se lahko skrivajo danes še nevidne pasti, obenem pa morda ne izkoriščate kakšnih zelo enostavnih in vam hitro dostopnih načinov za plemenitenje premoženja.In če ste morebiti mislili, da je vaša ocena finančnega zdravja najbrž zelo ugodna, vedite, da je, kar nam daje komajda zadostno oceno. Razlog pa je, kot potrjujejo številne študije, predvsem finančna nepismenost, ki ostaja pereč problem razvitega sveta in našega odnosa do denarja.36oFinance.Guru