Ste že oddali vlogo za vzdrževane družinske člane?

»V Finančni upravi RS (Furs) bomo od 6. 2. 2020 v informacijski sistem vnašali podatke iz papirnatih vlog za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. V času vnosa teh podatkov bo ostal portal odprt tudi za zunanjo javnost. To pomeni, da bodo lahko zavezanci oddali to vlogo prek mobilne aplikacije eDavki ali prek spletnega portala eDavki do 20. 2. 2020,« so sporočili iz Fursa.Če boste uporabili eDavke, boste imeli predizpolnjene podatke, vračilo dohodnine pa boste dobili 13 dni prej kot sicer.