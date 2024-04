Stečaj T-2 možnost za največje poplačilo SDH

Slovenski državni holding (SDH) s predlogom za stečaj T-2 ne zlorablja postopka stečaja, ampak uporablja možnosti izterjave, ki so mu na voljo, je za STA povedal odvetnik Pavle Pensa iz Odvetniške pisarne Jadek & Pensa, ki v primeru terjatve do družbe T-2 zastopa SDH. Ocenjujejo, da terjatev znaša vsaj 65 milijonov evrov.

»Proučili smo izjave poslovodstva (družbe T-2) v medijih. SDH z ničemer ne zlorablja postopka stečaja, temveč z namenom poplačila izvaja aktivnosti izterjave terjatve, ki so mu na voljo,« je dejal Pensa.

Terjatev SDH je bila po njegovih besedah v postopku prisilne poravnave nad T-2 več kot prepolovljena, kljub temu pa znaša najmanj okoli 65 milijonov evrov.

Katere razloge za stečaj so navedli v predlogu za začetek stečaj, odvetnik ne razkriva. Prav tako ni konkreten glede očitkov o morebitni nesorazmernosti prodaje družbe kot celote za poplačilo te terjatve.

»O stečaju in načinu unovčevanja premoženja bo odločalo sodišče. Stečajni postopki se vodijo s ciljem največjega možnega poplačila upnikov. To je tudi vodilo pri izbiri načina unovčevanja, bodisi s prodajo posameznih sredstev stečajnega dolžnika ali s prodajo premoženjske celote,« je povedal.

Narok za stečaj T-2 maja

Sodišče bo sedaj razpisalo narok za obravnavo predloga. Kot pravi odvetnik, je dolžno narok razpisati na dan, ki ne sme biti poznejši od enega meseca po prejemu ugovora. Predlog je bil vložen v začetku aprila, T-2 je ugovor poslal v predpisanem 15-dnevnem roku, tako da je narok pričakovati v maju.

Pensa prav tako ni mogel govoriti o razlogih, da pogajanja o morebitnem sporazumu za ureditev medsebojnih razmerij niso bila uspešna. Kot je dejal, SDH namreč po dogovoru s T-2 ne sme razkrivati vsebine pogajanj.

Na očitke prokurista T-2 Jurija Krča, da je imela Odvetniška pisarna Jadek &, Pensa že ob prvem poskusu stečaja T-2 nalogo prodati družbo kot celoto, je Pensa odgovoril, da kolikor mu je znano, jim takšnega mandata ni zaupala nobena od strank.

Na navedbe, da ista odvetniška pisarna zastopa tudi interese konkurenčnega telekomunikacijskega operaterja Telemach, ki po Krčevih navedbah že ves čas izraža strateški interes za nakup hrbteničnega širokopasovnega omrežja T-2, Pensa pravi, da odvetniki ne razkrivajo, ali je določena oseba njihova stranka ali ne.

V SDH so glede primera T-2 za STA zatrdili, da aktivnosti izterjave vseh terjatev izvajajo strokovno in utemeljeno, v skladu s ciljem maksimiranja iztržka skladno s določili zaklona o SDH.

»Posameznih aktivnosti, ki jih SDH izvaja z namenom poplačila terjatev, ki so v portfelju SDH, ne moremo razkrivati. Pojasnjujemo pa, da si SDH v vseh fazah izterjave dolga do svojih dolžnikov prizadeva z dolžniki skleniti dogovor oz. sporazum za poplačilo terjatev brez nepotrebnih sodnih in drugih postopkov prisilne izterjave,« so navedli.