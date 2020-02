Steklarna Hrastnik v rekordno investicijo

Steklarna Hrastnik bo letos investirala rekordnih 29,5 milijona evrov v razširitev in posodobitev proizvodnje embalažnega programa. Hkrati razmišljajo o več scenarijih, kako postati večji igralec, je dejal generalni direktor družbe Peter Čas: »Na mizi so trije scenariji, in sicer postavitev nove tovarne v Sloveniji, povezovanje s strateškim partnerjem in prevzem konkurenta v tujini.«Steklarna Hrastnik bo z investicijo na lokaciji stare tovarne v Hrastniku kapacitete embalažnega programa, denimo za žgane pijače in parfumerijo, povečala za 48 odstotkov na 285 ton na dan. Trg embalažnega programa je v porastu, hkrati je ta del ...