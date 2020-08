Steklarna Hrastnik začenja pomembno investicijo

Manjši ogljični odtis

Ljubljana – Steklarna Hrastnik je začela investicijo v novo kisikovo peč za proizvodnjo embalažnega stekla , medtem ko manj donosno namizno steklo opuščajo. »Naložba je ključnega pomena tako za dolgoročni obstoj steklarne kot tudi za njeno konkurenčnost na globalnem trgu,« pravijo v Hrastniku.Naložba v vrednosti 18,5 milijona evrov bo vključevala investicijo v peč G, nakup novih proizvodnih linij in optimizacijo vzporednih proizvodnih procesov. Dela bodo končana predvidoma sredi novembra, so pojasnili v Steklarni Hrastnik, ki jo je sicer tudi prizadela pandemija novega koronavirusa. Zaradi tega bodo tudi zmanjševali število zaposlenih. »Investicija je ključna za obstoj Steklarne Hrastnik. Peči B v enoti Special se namreč izteka življenjska doba, in če se na njej zgodi kaj nepredvidenega, bi to pomenilo, da Steklarna Hrastnik ostane brez peči in brez možnosti realizacije naročil,« je poudaril Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Ta bo z novo pečjo imela možnost izdelave še zahtevnejšega embalažnega stekla. S tem bo družba lahko sprejemala tudi prestižne projekte na področju embalaže za žgane pijače in parfumerijo. Tako bo dosegla višjo prodajno vrednost na kilogram stekla in dodatno okrepila svoj položaj na trgu, so sporočili iz Steklarne Hrastnik. Ta bo s to investicijo dobila dodaten proizvodni obrat, namenjen proizvodnji embalažnega stekla, kar prinaša večjo varnost njenim strankam.Nova peč G pa bo v primerjavi z obstoječo tudi bolj učinkovita, saj bo, zaradi uporabe najnovejše tehnologije in prihodnjih nadgradenj, lahko omogočala tudi višje kapacitete.Z naložbo se bo zmanjšal vpliv steklarne na okolje. Peter Čas je povedal, da bo tehnologija nove peči temeljila na čisti tehnologiji, ki bo za svoje delovanje souporabljala kisik. Peč bo pripravljena tudi za implementacijo inovativne tehnologije, ki omogoča souporabo vodika kot energenta za poganjanje peči. »Ker gre za pilotni, pionirski projekt, bo implementacija zahtevala več časa in sredstev, a projekcije so obetavne – kar 20 odstotkov nižji odtis ogljikovega dioksida za Steklarno Hrastnik,« je povedal Peter Čas.S ciljem uvajanja dodatne avtomatizacije, digitalizacije in robotizacije v Steklarni Hrastnik bo letošnji investiciji v prihodnjih dveh letih sledil nov investicijski cikel, ki je bil prestavljen zaradi izbruha koronavirusa, so še sporočili iz hrastniške družbe.