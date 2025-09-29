Stellantis: začasno zapiranje šestih tovarn v Evropi

Stellantis je eden tistih avtomobilskih velikanov, ki jim v zadnjem času ne gre ravno dobro. Ob menjavi vodstva deloma spreminjajo strategije, vse to v času, ko jim prodaja v Evropi upada in zaradi očitno slabšega povpraševanje prilagajajo proizvodnjo. Prilagajanje je lepša beseda za ustavljanje proizvodnih trakov, ki bo vsaj v bližnji prihodnosti sicer kratkoročno, a vendarle na kar šestih evropskih lokacijah.

Kot so poročali različni mediji, Reuters, AFP in Bloomberg, bodo konec tega meseca oziroma sredi oktobra za nekaj dni ustavili proizvodnjo v Fiatovi tovarni v Pomiglianu d'Arcu (fiat panda, alfa romeo tonale) ter v Peugeotovi tovarni v Poissyju pri Parizu (modela DS3 in opel mokka). Zaposleni bodo odšli na začasni dopust. Brez navedb modelov omenjajo še ustavitev v Fiatovi tovarni v Tychem na Poljskem, Oplovem obratu v Eisenachu v Nemčiji ter španskih tovarnah Peugeota, v Zaragozi in Madridu.

Tudi Volkswagen delno ustavlja proizvodnjo Po pisanju agencij naj bi Volkswagen zaradi manjšega povpraševanja po nekaterih električnih modelih v oktobru začasno ustavil proizvodnjo v tovarnah v Zwickauu in Dresdnu, zmanjšal pa naj bi jo v tovarni v Emdnu.

Razmere na evropskem avtomobilskem trgu niso enostavne, letos nekako kot celota stagnira. Znotraj tega pa se pozicije spreminjajo. Seveda Kitajci pritiskajo, proti njim pa se vsaj veliki domačini branijo različno dobro. Medtem ko je največji Volkswagen letos prodajo na starem kontinentu povečal, pa nasprotno Stellantisu opazno upada. Po podatkih evropskega panožnega avtomobilskega združenja Acea je skupina v prvih osmih mesecih leta v Evropi prodala za 7 odstotkov manj avtomobilov, tržni delež pa se ji je zmanjšal s 16 na 15 odstotkov.

Stellantis je pred časom dobil novo najvišje vodstvo, novi prvi mož Antonio Filosa mora nekako ustaviti nazadovanje, pri čemer vsaj v Evropi najbolj računa na novejše modele z manjše večenergijske platforme, kot so citroëcn C3 (aircross), opel frontera, fiat grande panda … Omenimo, da imajo tudi oni kitajsko navezo – podjetje Leapmotor. Slednje je s prodajo v Evropi šele dobro začelo, ob tem se tudi pojavlja vprašanje, ali in koliko se bo zajedlo v prodajo Stellantisovih cenejših modelov.

Filosa, ki je nedavno pozval k nujnim ukrepom Evropske unije za reševanje avtomobilske industrije, naj bi v prvem četrtletju prihodnjega leta predstavil nov poslovni načrt skupine.

Stellantis je sicer globalno podjetje, ki ima poleg evropskih v lasti še ameriške znamke, kot sta Jeep in Dodge. Teži ga tudi upad prodaje na morda ključnem trgu, v ZDA, kjer carine predsednika Trumpa zvišujejo stroške in otežujejo ​​dobavne verige.