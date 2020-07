Številka ena biološko podobnih zdravil

Samsung Biologics je biofarmacevtska družba, ki je tehnološki vodja in globalna številka ena na področju razvoja in izdelave podobnih bioloških zdravil – biosimilarjev in pogodbenih bioloških zdravil.Biološka zdravila so za razliko od generičnih zdravil, ki jih izdelujemo s pomočjo kemijske sinteze, izdelana v bioreaktorjih in pridobljena iz živih celic. Klasična generična zdravila so majhne in razmeroma enostavne molekule, medtem ko so biološka zdravila precej kompleksnejša in so večinoma pridobljena z naprednimi tehnikami molekularne in celične biologije. Podobna biološka zdravila v primerjavi z generiki niso identična ...