Število brezposelnih na rekordno nizki ravni

Brezposelnost je septembra po dveh mesecih rasti znova upadla in pristala na novi najnižji ravni v zgodovini države. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo registriranih 45.999 brezposelnih, kar je 2,9 odstotka manj kot avgusta in 11,6 odstotka manj kot septembra lani, je objavil Zavod RS za zaposlovanje.

Kot je na novinarski konferenci poudarila v. d. direktorice zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc, najnovejše številke še vedno odražajo močan trg dela. Slovenija ima po njenih besedah eno najnižjih brezposelnosti v EU. Stopnja anketne brezposelnosti v Uniji je bila avgusta v povprečju 5,9-odstotna, v Sloveniji 3,5-odstotna, je spomnila.

Na zavodu v prihodnjih nekaj mesecih sicer pričakujejo nekaj povečanega priliva brezposelnih. Prvi priliv bo po napovedih že oktobra, ko se v evidenco brezposelnih večinoma prijavljajo iskalci prve zaposlitve, predvsem študenti, ki jim je konec septembra potekel status. Drugi priliv se pričakuje konec leta, ko se prav tako sezonsko poveča brezposelnost.

Konec leta na zavodu po besedah Barbo Škerbinčeve pričakujejo okoli 48.800 brezposelnih oziroma osem odstotkov manj, kot jih je bilo ob koncu leta 2022.

Septembra na novo prijavljenih 4874 oseb

Septembra se je na zavodu na novo prijavilo 4874 brezposelnih oseb, kar je 23,3 odstotka več kot avgusta in 1,8 odstotka manj kot septembra lani. Med na novo prijavljenimi je bilo 2211 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 815 je bilo iskalcev prve zaposlitve, 46 brezposelnih zaradi stečajev in 654 presežnih delavcev.

V primerjavi s predhodnim mesecem se je najbolj povečalo število novih iskalcev prve zaposlitve, za 234 odstotkov. Prijav po izteku zaposlitev za določen čas je bilo 22,8 odstotka več, presežnih delavcev se je prijavilo 13,8 odstotka manj, brezposelnih zaradi stečajev pa 27,8 odstotka več.

Medletna primerjava pa kaže, da se je prijavilo 17 odstotkov več presežnih delavcev, 21,1 odstotka več stečajnikov in 3,7 odstotka več iskalcev prve zaposlitve. Brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas se je prijavilo 4,9 odstotka manj.

Kadri iz BiH tudi za sancijo po poplavah Zavod za zaposlovanje je septembra na štirih zaposlitvenih dogodkih v Bosni in Hercegovini, na katerih je sodelovalo tudi 50 slovenskih delodajalcev, privabil okoli 4300 obiskovalcev, kar, kot pravijo, dokazuje, da kadrovski bazen v tej državi še ni izpraznjen. Kot pojasnjujejo na zavodu, bodo tudi iz te države k nam prihajali kadri, ki jih potrebujemo za obnovo po poplavah. Za 37 poklicev iz tega področja bo v skladu z interventnim zakonom namreč mogoče hitrejše zaposlovanje. Delavci, ki za vstop v Slovenijo ne potrebujejo vizuma, bodo namreč lahko dovoljenje za delo dobili na podlagi enotnega dovoljenja, ki se ga vloži na upravni enoti ali s prošnjo za delovno dovoljenje neposredno pri zavodu za zaposlovanje. Ta bo nato popolne vloge obravnaval prednostno oziroma najkasneje v 10 dneh.

Od 6258 brezposelnih oseb, ki jih je septembra zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4366, kar je 111,2 odstotka več kot avgusta in 4,4 odstotka manj kot septembra lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, učiteljev razrednega pouka, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, predmetnih učiteljev v osnovni šoli, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, delavcev za pomoč pri pouku, kuhinjskih pomočnikov, natakarjev ter skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo.

Delodajalci sporočili več kot 14.000 prostih delovnih mest

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz predelovalnih dejavnosti, s področja zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in izobraževanja, so septembra zavodu sporočili 14.158 prostih delovnih mest, to je 4,3 odstotka manj kot avgusta in 6,4 odstotka manj kot septembra lani. Najbolj so se zanimali za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (886 prostih delovnih mest).

V prvih devetih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju mesečno prijavljenih 49.083 oseb, kar je 15,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani. V tem času se je na novo prijavilo 42.570 brezposelnih, kar medletno pomeni 0,6-odstotni padec. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je skupaj odjavilo 49.752 brezposelnih, od tega 32.533 oseb zaradi zaposlitve, kar je 11,3 odstotka manj kot v tem času lani.