Število brezposelnih novembra skoraj na oktobrski ravni

Ob koncu novembra je bilo registriranih 72.395 brezposelnih, kar je 21 oseb manj kot oktobra in 3704 oseb oziroma 4,9 odstotka manj kot novembra lani, je objavil zavod za zaposlovanje.



Na zavodu se je novembra prijavila 6034 brezposelnih oseb, kar je 1,8 odstotka manj kot v istem mesecu lani. Zavod za zaposlovanje pa je novembra iz evidence odjavil 6055 oseb, od tega se je zaposlilo 3929 oseb, kar je 14,6 odstotka manj kot oktobra in 10,1 odstotka manj kot novembra lani.



Novembra se je brezposelnost v primerjavi z mesecem prej zmanjšala v območnih službah zavoda v Ljubljani, Kranju in Trbovljah, drugje se je povečala, in sicer najbolj v Kranju (za 3,7 odstotka).



Delodajalci so novembra zavoda sporočili 10.664 prostih delovnih mest, kar je 9,7 odstotka manj kot oktobra in 8,8 odstotka manj kot novembra lani. Delodajalci največ iščejo voznike težkih tovornjakov, delavce za preprosta dela in čistilce.