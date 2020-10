Število brezposelnih v septembru upadlo za pet odstotkov

Ljubljana – Septembra se je število brezposelnih v primerjavi z avgustom zmanjšalo. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo registriranih 83.766 brezposelnih, kar je 4406 oziroma pet odstotkov manj kot avgusta letos in hkrati za petino več kot v lanskem septembru, kažejo današnji podatki zavoda za zaposlovanje.



Pri zavodu se je septembra na novo prijavilo 6510 brezposelnih, 23,4 odstotka več kot avgusta in 13,2 odstotka več kot pred letom dni. Na drugi strani pa se je prejšnji mesec zaposlilo kar 8125 brezposelnih, 66,9 odstotka več kot avgusta in za polovico več več kot septembra lani.



Septembra se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem zmanjšala v vseh območnih službah, še ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje.