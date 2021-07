Število izdanih gradbenih dovoljenj je v juniju upadlo

Sprememba dolgoletnega vzorca

Junija je tradicionalno izdanih največ gradbenih dovoljenj v letu, letos je zabeležen upad. FOTO: Roman Šipić

Največ novih stanovanj v Savinjski regiji

Država je v juniju izdala 530 odločb, s katerimi dovoljuje gradnjo. Število gradbenih dovoljenj je na mesečni ravni upadlo za 4 odstotke, v primerjavi z istim obdobjem lani pa je število manjše za 26 odstotkov, kažejo podatki statističnega urada (SURS). Panoga gradbeništva je sicer v maju zabeležila drugi zaporedni mesečni padec ; vrednost opravljenih gradbenih del v maju je bila za 7,4 odstotka nižja kot v aprilu in za 2,6 odstotka nižja kot maja lani.»Za stanovanjske stavbe je bilo izdanih 16 odstotkov manj dovoljenj, za nestanovanjske stavbe pa za 5 odstotkov več. Celotna površina načrtovanih stavb bo merila skoraj 126.000 kvadratnih metrov, kar je za 14 odstotkov manj od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji iz maja,« ugotavlja SURS, kjer obenem dodajajo, da bo površina načrtovanih stanovanjskih stavb manjša za 30 odstotkov, nestanovanjskih pa večja za 10 odstotkov.Vzorec izdaje gradbenih dovoljenj po mesecih se je letos spremenil, prvič po letu 2016. Junija je tradicionalno izdanih največ gradbenih dovoljenj v letu, kar je obveljalo tudi v koronskem letu. Razlog za takšen vzorec tiči v želji investitorjev, da potrebna dovoljenja pridobijo pred poletjem, ko je opravljena glavnina gradbenih del. Letos so s pridobitvijo dovoljenj začeli hitreje kot lani, izdanih jih je bilo 18 odstotkov več, a še vedno tri odstotke manj kot v prvem polletju 2019.Junija izdana gradbena dovoljenja za stavbe predvideva gradnjo 271 stanovanj, kar je 34 odstotkov manj, kot jih je bilo načrtovanih z majskimi gradbenimi dovoljenji. Po podatkih statističnega urada je z junijskimi dovoljenji v sklopu enostanovanjskih stavb načrtovanih 28 stanovanj oziroma 13 odstotkov manj kot meseca maja. V večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 110 stanovanj manj.Statistični urad v pregledu gradbenih dovoljenj, izdanih v juniju, še ugotavlja, da je največ stanovanj načrtovanih v savinjski statistični regiji, kjer bo zgrajenih 89 stanovanj oziroma 33 odstotkov vseh novih stanovanj. Sledi osrednjeslovenska statistična regija, kjer se bo gradilo 59 novih stanovanj oziroma 22 odstotkov vseh novih stanovanj, 34 oziroma 13 odstotkov vseh novih stanovanj bo zgrajenih v jugovzhodni Sloveniji.Najmanj novih stanovanj investitorji načrtujejo v primorsko-notranjski in zasavski statistični regiji, v vsaki regiji načrtujejo le dve novi stanovanji.