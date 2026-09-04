Štiri države, tudi Izrael, odkrivajo Slovenijo. Kako to vpliva na posel?

Leta 2024 sta veleposlaništvo v Sloveniji odprla Alžirija in Kazahstan, lani Južna Koreja, prihodnji teden jim bo sledil Izrael. Razlogi za odprtje predstavništev so različni, izkušnje pa kažejo, da ta krepijo gospodarske vezi. V Delu smo poročali o številu zaposlenih na veleposlaništvih v Sloveniji in kako se je to v zadnjih desetih letih spreminjalo. Število zaposlenih ni v korelaciji z gospodarskimi vezmi, ki jih ima Slovenija s posamezno državo. Največ zaposlenih imajo Američani, tem sledijo Kitajci, Srbi in Turki. Le Kitajska med temi državami je med desetimi najpomembnejšimi trgi po blagovni menjavi s Slovenijo, pa še to zaradi visokega uvoza v Luko Koper, ki je večinoma namenjen na druge evropske trge. V zadnjih desetih letih so Slovenijo z odprtji veleposlaništev na novo odkrile ...