    Novice

    Finska v jedru soočenja slovenske politike (VIDEOKOMENTAR)

    Luka Mesec je na soočenju izpostavljal gospodarske težave Finske. Kriva naj bi bila desna vlada.
    Rok Tamše in Janez Tomažič sta v podkastu komentirala predvolilno soočenje. FOTO: Marko Feist
    Rok Tamše in Janez Tomažič sta v podkastu komentirala predvolilno soočenje. FOTO: Marko Feist
    G. R.
    10. 3. 2026 | 15:53
    10. 3. 2026 | 16:50
    2:11
    Komercialna televizija POP TV nadaljuje serijo soočenj prvakov političnih strank. Včerajšnje soočenje je potekalo v proizvodnji tovarne Kontron v Kranju na temo gospodarstva. Novinar Rok Tamše in urednik gospodarstva na Delu Janez Tomažič v pogovoru analizirata soočenje in se strinjata, da je bil retorično najboljši Luka Mesec, ki mu je težišče pogovora uspelo prevaliti na Finsko.

    Ta država je bolnik Evropske unije, ukvarja se s presežnim primanjkljajem, vzrok za težave pa je prosto po Mescu tamkajšnja desna vlada, ki niža davke. Sogovornike je primer Finske nekoliko presenetil in jim ni uspelo reagirati. Finska je res v težavah, glavni vzrok pa je vojna med Rusijo in Ukrajino, ki je pretrgala poslovne vezi med Finsko in Rusijo.

    Finska ima z Rusijo približno 1300 kilometrov meje in zgodovinsko slabo izkušnjo. Je na robu Evropske unije, veliko mora vlagati v obrambo, odrezani so od ruskih energentov, ki so jih uporabljali v svoji papirni industriji, prav tako nimajo več dostopa do celuloze iz Rusije.

    »Od soočenja sem pričakoval več, denimo, da se bodo določena vprašanja zbistrila. Konec dneva je bilo to zgolj še eno soočenje, s tem da sta bila dva stranska igralca, Zoran Stevanović in Jasmin Feratović, drugi pa so imeli 'vaje iz pingponga',« pove Tomažič.

    Desnica se zavzema za znižanje plač. Kako ste to videli? »Videli smo trk dveh nasprotnih idej. Prva je znižajmo davke in bo ljudem več ostalo, druga pa je, da imejmo visoke davke in s tem denarjem poskusimo narediti kaj dobrega za ljudi,« pove Tomažič.

    Več v videokomentarju.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Infrastruktura

    Boris Šuligoj o drugem tiru: od začetkov do danes (video)

    Dolgoletni novinar Dela analizira več kot 30 let zgodovine, izzivov in politike okoli drugega tira Divača–Koper.
    10. 3. 2026 | 12:14
    Novice  |  Slovenija
    Moč politike

    Opozicija zagovarja javno zdravstvo – z več zasebniki (VIDEOKOMENTAR)

    V debati o zdravstvu so se največje stranke usklajeno postavile proti privatizaciji, opozicija je izpostavila vlogo Tine Gaber Golob pri prehranskih smernicah.
    3. 3. 2026 | 11:15
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

    Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
    Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Grožnje Kijevu ne le z vzhoda

    Tudi v madžarski opoziciji zahtevajo od Bruslja, naj se odzove na vojaške grožnje Zelenskega.
    Boris Čibej 9. 3. 2026 | 17:12
    Novice  |  Slovenija
    Zadeva Knovs

    Evropski parlament se loteva imunitete Mateja Tonina

    Začenja se postopek odločanja o imuniteti evropskega poslanca NSi.
    Peter Žerjavič 9. 3. 2026 | 17:49
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Velika Gorica: Pristno doživetje Turopolja na dosegu roke

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 8. 4. 2025 | 08:09
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    RusijaFinskasoočenje

    Šport  |  Kolesarstvo
    Tirreno–Adriatico

    Primož Roglič z izkušnjami nadoknadil pomanjkanje dinamita

    Zasavski orel v 2. etapi dirke Tirreno–Adriatico, ki jo je dobil Mathieu ven der Poel, ni bil kos najboljšim, a ostaja v igri za zmago.
    Miha Hočevar 10. 3. 2026 | 17:34
    Novice  |  Svet
    Teheran

    Iran grozi: Pazite, da ne boste vi eliminirani, tudi večjim ni uspelo

    »Mi smo tisti, ki bomo določili konec vojne,« je odločen iranski zunanji minister Abas Aragči. Ali Laridžani: »Iran se ne boji vaših praznih groženj.«
    10. 3. 2026 | 17:19
    Novice  |  Slovenija
    Parkirišča

    Janković o Štepanjskem naselju: Ne dovolim, da mi kdorkoli grozi

    Župan Zoran Janković pravi, da se urejanja prometnih razmer v naselju do odločitve sodišča o ugovoru občine na začasno odredbo ne bodo dotikali.
    10. 3. 2026 | 17:14
    Novice  |  Svet
    Po streljanju v Kanadi

    Družina ranjene deklice toži OpenAI, bi lahko strelski napad preprečili?

    Osemnajstletnica, ki je izvedla strelski napad v srednji šoli, se je o nasilnih scenarijih posvetovala s chatom. Podjetje to zaznalo, a oblasti ni obvestilo.
    10. 3. 2026 | 16:50
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Jasno je, koliko škode je povzročil večni derbi

    Tako Maribor kot Olimpija bosta znova veliko prispevala v blagajno nogometne zveze, čeprav hujših izgredov v nedeljo v Stožicah ni bilo.
    10. 3. 2026 | 16:43
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zanesljiv internet postaja standard počitnic

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Pogled skozi okno vlaka v sončno prihodnost

    Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Raziščite oazo miru in družinskega vzdušja

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    1. 2. 2026 | 08:53
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    80 let energije za življenje

    Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 18:30
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
