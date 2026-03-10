Finska v jedru soočenja slovenske politike (VIDEOKOMENTAR)

Komercialna televizija POP TV nadaljuje serijo soočenj prvakov političnih strank. Včerajšnje soočenje je potekalo v proizvodnji tovarne Kontron v Kranju na temo gospodarstva. Novinar Rok Tamše in urednik gospodarstva na Delu Janez Tomažič v pogovoru analizirata soočenje in se strinjata, da je bil retorično najboljši Luka Mesec, ki mu je težišče pogovora uspelo prevaliti na Finsko.

Ta država je bolnik Evropske unije, ukvarja se s presežnim primanjkljajem, vzrok za težave pa je prosto po Mescu tamkajšnja desna vlada, ki niža davke. Sogovornike je primer Finske nekoliko presenetil in jim ni uspelo reagirati. Finska je res v težavah, glavni vzrok pa je vojna med Rusijo in Ukrajino, ki je pretrgala poslovne vezi med Finsko in Rusijo.

Finska ima z Rusijo približno 1300 kilometrov meje in zgodovinsko slabo izkušnjo. Je na robu Evropske unije, veliko mora vlagati v obrambo, odrezani so od ruskih energentov, ki so jih uporabljali v svoji papirni industriji, prav tako nimajo več dostopa do celuloze iz Rusije.

»Od soočenja sem pričakoval več, denimo, da se bodo določena vprašanja zbistrila. Konec dneva je bilo to zgolj še eno soočenje, s tem da sta bila dva stranska igralca, Zoran Stevanović in Jasmin Feratović, drugi pa so imeli 'vaje iz pingponga',« pove Tomažič.

Desnica se zavzema za znižanje plač. Kako ste to videli? »Videli smo trk dveh nasprotnih idej. Prva je znižajmo davke in bo ljudem več ostalo, druga pa je, da imejmo visoke davke in s tem denarjem poskusimo narediti kaj dobrega za ljudi,« pove Tomažič.

Več v videokomentarju.