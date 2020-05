STO začenja kampanjo za dopustovanje v Sloveniji

Odkrivanje države

Ljubljana - Slovenska turistična organizacija (STO) danes pričenja z vseslovensko motivacijsko kampanjo ZDAJ JE ČAS. Moja Slovenija, v sklopu katere prebivalce naše dežele vabi k oddihu v Sloveniji in delitev doživetij le-teh s ključnikom #mojaslovenija. Kampanja poteka v sodelovanju s turističnim gospodarstvom, destinacijami, produktnimi združenji, ambasadorji in vplivnimi posamezniki.»Zagotavljanje varne in hkrati kakovostne izkušnje v trajnostni destinaciji, ki jo Slovenija gostom lahko ponudi, je ključnega pomena za vzpodbujanje domačih gostov za počitnikovanje doma,« menijo v STO. Kot pravijo, odprava omejitev v turizmu med ponudniki vliva optimizem in prispeva k ponovnemu zagonu te panoge.Prebivalci Slovenije lahko že danes lahko obiskujejo zunanje terase restavracij, naravne parke in muzeje, v ponedeljek bodo svoja vrata odprle nastanitve z do 30 sobami, kampi, postajališča za avtodome, restavracije, prihodnji teden, pa naj bi vrata odprli tudi večji hoteli. S ponedeljkom lahko z delom lahko pričnejo vse turistične agencije, možna bodo turistična vodenja.Direktorica STO Maja Pak je ob začetku kampanje dejala: »Za ponedeljek napovedane odprave omejitev pomembno prispevajo k ponovnemu zagonu turizma in vzpostavitvi turističnih tokov. Sedaj, ko nastanitve in drugi ponudniki odpirajo svoja vrata, želimo prebivalce Slovenije kot prve goste povabiti na počitnice v Slovenijo, na odkrivanje in spoznavanje svoje države. Slovenija je presunljivo lepa in zelena, gostoljubna in varna destinacija, z raznovrstnimi možnostmi za aktivni oddih na prostem, idealna za individualna doživetja daleč stran od množic. Gre za priložnost, da svojo državo še bolje spoznamo, da spoznamo njeno zgodovino, kulturo in številne zgodbe v destinacijah po vsej Sloveniji.«Dodala je, da smo v naši državi vrsto let razvijali turizem na trajnostni način in si zato priborili ugled kot zelen, odgovoren in varen in ravno to je sedaj tista dobra popotnica na poti v okrevanje: »Slovenski turizem je zaradi pandemije utrpel veliko škodo, optimizem vlivajo ukrepi rahljanja in želja prebivalcev Slovenije po oddihu. Zagotavljanje prijetne in hkrati varne izkušnje je osnovna naloga slovenskega turizma, srčni ljudje bodo poskrbeli za edinstvena doživetja. Zdaj je idealni čas za počitnice v Sloveniji.«