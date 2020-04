STO začenja spletne predstavitve na italijanskem trgu

Smiselnost predstavitev



Turistični boni malo verjetni

Iz Slovenske turistične agencije (STO) so sporočili, da v sodelovanju s poslovnimi partnerji iz Italije danes začenjajo predstavitve Slovenije kot privlačne turistične destinacije prek spletnih predstavitev oziroma webinarjev. Ker v Italiji in okoliških trgih še traja pandemija koronavirusa in ni znano, kdaj se bodo meje odprle, so se pojavili pomisleki o smiselnosti te kampanje.STO je objavila, da bo v okviru spletnih predstavitev oziroma webinarjev prva predstavitev potekala skupaj z organizatorjem potovanj, ki v aprilu začenja spletni izobraževalni projekt. WHL-Albatravel v sodelovanju s podjetjem Proneben, specializiranim za organizacijo spletnega usposabljanja, izvaja projekt, kjer udeleženci odkrivajo destinacije, ki se uvrščajo med najlepše na svetu. V okviru tega bo na vrsto prišla tudi Slovenija, ki se bo predstavila italijanskim organizatorjem potovanj.Ker je pandemija Italijo močno prizadela in ni jasno, kdaj sploh bodo italijanski gostje spet lahko prišli v Slovenijo, so se pojavili pomisleki o smiselnosti kampanje STO. Na agenciji mirijo, da STO ne izvaja nobenih promocijskih kampanj, ampak gre za digitalno komunikacijsko orodje webinar, katerega cilj je ohranitev in negovanje stikov s poslovnimi javnostmi na izbranih tujih trgih, da bo mogoče slovenski turizem tržiti v času po okrevanju.Direktorica STO je to v nedavnem pogovoru za Delo že napovedala . Kot je pojasnila, so zaradi koronavirusa nekatere poslovne dogodke preložili na jesen, tujim organizatorjem potovanj predstavljajo Slovenijo prek webinarjev in izvajajo izobraževanja za turistično gospodarstvo. Razmeram so na STO prilagodili tudi razpise za sofinanciranje promocije za turistična podjetja in vodilne destinacije, predvidoma junija pa bodo začeli usmerjeno digitalno kampanjo na bližnjih in domačem trgu.»Slovence želimo povabiti, da dopustujejo doma in pomagajo slovenskemu turizmu,« je dajala Pakova in opozorila, da je pričakovati močno konkurenco. To se že kaže, saj tudi okoliške države, denimo Avstrija, svoje državljane pozivajo, naj dopustujejo doma. Koliko bodo namenili za digitalno kampanjo, na STO še ne vedo, bo pa najbrž manj, kot so sprva načrtovali.Turistična industrija je vladi med drugim predlagala, da bi lahko podjetja zaposlenim letos namesto regresa za letni dopust dala vrednostne bone za dopust pri slovenskih turističnih ponudnikih, kar je takoj sprožilo precej ogorčenja. Z ministrstva za gospodarstvo so zato takrat hiteli miriti: »Poudarjamo, da gre zgolj za eno izmed številnih idej deležnikov in s tega vidika nikakor ne moremo govoriti o konkretnem ukrepu, ki bi ga sprejeli v okviru smernic drugega paket ukrepov. Tudi sicer bi bil takšen predlog težko izvedljiv.«