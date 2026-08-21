Stolpnica Nordika je dobila gradbeno dovoljenje

Ministrstvo za okolje in prostor je v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za stolpnico Nordika, ki se bo gradila v neposredni bližini začasne avtobusne postaje ob Masarykovi cesti v Ljubljani.

V njej bo 295 stanovanj, gostinski obrat in nekaj drugih storitvenih lokalov. Višina stolpnice bo 82 metrov, pri čemer bodo tri kletne etaže in 23 nadstropij. Za osebna vozila bo na voljo 240 parkirnih mest, za kolesa pa 597 mest.

Ljubljana bo, kot je sporočil investitor, z Nordiko dobila eno od markantnejših stolpnic, pod katero se je podpisal priznani norveški arhitekturni biro Snøhetta. Investitor je družba Corwin, ki na drugi strani ljubljanske železniške postaje zdaj končuje tudi poslovno stavbo Vilharia.

Za gradnjo so izbrali ekološke materiale, ki jih bodo pridobili od lokalnih podizvajalcev in z bližnjih območij. Sistem za upravljanje deževnice bo zagotovil, da bo vsa padavinska voda zajeta in speljana v tla, so dodali pri investitorju. Lokalna kanalizacija ne bo obremenjena z dodatno vodo, kar bo pomagalo preprečevati in zmanjšati poplavna tveganja ob močnejših padavinah.

Pri lokaciji nove stolpnice v samem centru Ljubljane so v Corwinu med drugim izpostavili odlično povezljivost z železniško in avtobusno postajo ter bližino mestnega središča in starega mestnega jedra.