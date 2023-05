Stop za lastna avtonomna vozila

V nadaljevanju preberite:

Nuro, zagonsko podjetje, ki proizvaja popolnoma avtonomna dostavna vozila, ki nimajo niti pedal niti volana, je prejšnji teden sporočilo, da bodo zaradi prestrukturiranja odpustili kar dvajset odstotkov zaposlenih.

Kot so objavili v načrtu, se bodo v časih, ki finančno niso prijazni, usmerili stran od potratnih komercialnih dejavnosti v smer raziskav in razvoja. Zato bodo zmanjšali proizvodnjo tretje generacije svojega po meri izdelanega avtonomnega dostavnega vozila, znanega tudi kot R3. Prav tako bodo zmanjšali delež dostav znotraj pilotnega projekta, pri katerem sodelujejo z Domino's Pizza in 7-Eleven. Podjetje tudi zmanjšuje svoje proizvodne načrte.