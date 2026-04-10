    Novice

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, naročnik: Univerza v Ljubljani. Fotografije se uporabljajo izključno v kontekstu predstavitve tega projekta.    
    10. 4. 2026
    V zadnjih letih skupina STRABAG zavestno postaja vodilna tehnološka skupina na področju trajnostne gradnje. Podnebna nevtralnost je eden ključnih ciljev, ki so si jih zastavili in jo nameravajo doseči do leta 2040.

    Za dosego tega cilja podjetje pospešeno uvaja tehnološke novosti in digitalno preobrazbo v prav vse procese, od zmanjševanja izpustov CO₂ v celotni vrednostni verigi, uporabe nizkoogljičnih materialov in predelave mineralnih surovin pa vse do optimizacije logistike ter učinkovitejše rabe energije na gradbiščih.

    Pametno upravljanje podatkov kot sredstvo za večjo trajnost

    V STRABAGU stavijo na učinkovito upravljanje podatkov kot na tisto, kar jim lahko odpre pot do večje trajnostne usmerjenosti in hkrati okrepi njihovo poslovno učinkovitost. Digitalna preobrazba zato povezuje vse službe in oddelke, ki skupaj raziskujejo, kako lahko napredne tehnologije in pametni podatkovni sistemi preoblikujejo gradbeno panogo. Pot do njihovih trajnostnih razvojnih ciljev temelji na sodobnih, inovativnih in včasih celo drznih metodah dela, ki korak za korakom postavljajo nove standarde v industriji.

    Emonika FOTO: STRABAG
    Do danes so zagnali že več kot 250 inovacijskih in digitalizacijskih projektov. V ospredju njihovih prizadevanj so zmanjševanje neposrednih izpustov ogljika, manjša poraba materialov in omejevanje količine odpadkov. Prizadevajo si, da bi v proces čim bolj vključili celotno dobavno verigo, obenem pa že v fazi načrtovanja upoštevali celoten življenjski cikel gradbenega projekta.

    V zvezi z digitalizacijo je STRABAG že vpeljal v svoje vsakodnevno delo informacijsko modeliranje objekta (BIM). BIM je digitalna delovna metoda v gradbeništvu, ki presega preprosto 3D-risanje. Vse vpletene strani si prizadevajo za inteligenten, povezan 3D-model, ki vsebuje vse geometrijske podatke in informacije (npr. material, stroški, čas) za stavbo. To izboljša sodelovanje, zmanjša napake pri načrtovanju in optimizira celoten življenjski cikel.

    STRABAG prisega tudi na pristop LEAN Construction, ki ga kot način razmišljanja in delovanja aplicirajo na prav vseh projektih. »Lean« oz. »vitkega« ne razumejo zgolj kot prihranek časa oz. denarja. Bistveno pomembnejše zanje je to, da ta pristop prinaša bolj trajnostni način gradnje: omogoča jim namreč racionalnejšo rabo virov in preprečuje njihovo nepotrebno potrošnjo, obenem pa ohranja najvišjo raven kakovosti.

    Litijska FOTO: STRABAG
    Od idej zaposlenih do startup podjetij

    Dodatno podporo STRABAG črpa tudi iz močnih partnerstev v startup ekosistemu. Med ključnimi je njihov interni podjetniški program adASTRA, ki kot inkubator svežih idej spodbuja razvoj inovacij znotraj podjetja.

    Program adASTRA so vzpostavili z namenom spodbujanja podjetniškega razmišljanja med zaposlenimi in z vizijo, da se na izzive, ki se pojavljajo v gradbeni industriji, odzivajo z novimi, tržno usmerjenimi poslovnimi idejami.

    Ekipe, ki sodelujejo v programu adASTRA, delujejo kot pravo zagonsko podjetje. Skozi posamezne razvojne faze svoje ideje najprej preverjajo z različnimi hipotezami, nato snujejo in pilijo poslovne modele ter natančno ocenjujejo finančni potencial svojih rešitev. Vse skupaj poteka po enakih principih, kot jih uporabljajo podjetniki, ko preverjajo, ali lahko njihova inovacija uspešno zaživi na trgu.

    Emonika FOTO: STRABAG
    Ko gre zares: od prijave do minimalno izvedljivega izdelka v le nekaj mesecih

    Vse se začne z uvodno fazo, ki poteka na ravni celotnega podjetja ter udeležencem zagotovi znanje in smernice, kako se lotiti prijave in nadaljnjega dela v programu. Nato se ekipe posvetijo prvemu koraku, torej raziskovanju svojih idej in preverjanju, ali njihovi začetni predlogi sploh vzdržijo. Ko napredujejo skozi ta del, pridejo do ključnega trenutka: t. i. demo dan, na katerem pred pravo podjetniško komisijo predstavijo svoje projekte. Komisija odloči, katerim projektom bo namenila sredstva za razvoj pilotnih rešitev in minimalno izvedljivega produkta.

    V nadaljnjih inkubacijskih in pospeševalnih fazah poslovne modele preizkusijo v praksi, saj »podjetniške ekipe« s prvimi strankami sodelujejo v čisto realnih tržnih razmerah. Če njihove rešitve izpolnijo pričakovanja in se tržno zanimanje potrdi, delo nadaljujejo, bodisi kot t. i. spin‑in v okviru skupine STRABAG bodisi kot samostojni spin‑off za zunanji trg.

    Da bi se lahko resnično odzval na aktualne okoljske in gospodarske izzive ter zagotovil, da njihova strategija Work On Progress ne ostane le mrtva črka na papirju, STRABAG neprestano išče ideje, ki so zazrte v prihodnost.

    V podjetju verjamejo, da njihovi zaposleni nosijo tiste rešitve, ki lahko olajšajo vsakodnevno delo, izboljšajo učinkovitost procesov in pomagajo oblikovati prihodnost, ki bo bolj trajnostna in prijaznejša do virov.

    Za več informacij preverite TUKAJ.

    FOTO: STRABAG
    Elektrifikacija težke mehanizacije tudi v Sloveniji

    Podjetje STRABAG v kamnolomu Lukovica uvaja enega prvih večjih električnih kolesnih nakladalnikov v Sloveniji – model 870 HE, s katerim podjetje potrjuje, da elektrifikacija gradbene mehanizacije ni več prihodnost, temveč realnost, tudi na domačem trgu.

    Gre za enega prvih velikih električnih nakladalnikov pri nas, ki že v praksi dokazuje, da elektrika ni kompromis, temveč nadgradnja. Prvi odzivi z delovišča so izjemno pozitivni: stroj ni le primerljiv z dizelskimi, temveč jih po zmogljivosti in udobju celo presega. Tišje delovanje, manj vibracij in takojšen odziv pomenijo bistveno boljšo uporabniško izkušnjo za operaterje.

    A pravi preboj se skriva v ozadju – pri stroških in vplivu na okolje. Električni pogon namreč občutno znižuje obratovalne stroške, saj nadomešča vse dražji dizel z bistveno cenejšo električno energijo.

    Še pomembnejši pa je okoljski učinek: z zamenjavo enega samega dizelskega stroja električni nakladalnik letno prihrani približno 19 ton emisij CO₂. To je konkreten, merljiv korak k razogljičenju gradbene industrije.

    Naročnik oglasne vsebine je STRABAG

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ustanovna seja DZ

    Golob in Janša se bosta stehtala prvič po volitvah

    Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. Vprašanja in odgovori pred konstitutivno sejo novega sklica državnega zbora.
    Uroš Esih 9. 4. 2026 | 18:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Netanjahu bo umiril napade na Libanon, pravi Trump

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    9. 4. 2026 | 06:45
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Anikó Lévai

    Kdo je skrivnostna soproga Viktorja Orbána?

    Spoznala sta se pri njenih dvajsetih letih, se poročila leta 1986, skupaj imata pet otrok, štiri hčerke in sina.
    Tanja Jaklič 9. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Razpis

    Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

    Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska kriza

    Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

    Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kvantne tehnologije

    Nov center za uporabne kvantne tehnologije

    Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Premium
    Nedelo
    Pariz–Roubaix

    Zadnja kolesarska norost Tadeja Pogačarja

    Pariz–Roubaix ni le dirka, je kolesarska legenda, ki praznuje 130 let in je spisala neštete epske zgodbe.
    Miha Hočevar 10. 4. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Olimpijina okrepitev

    Zeleno-beli selektor Nedžat Aygün: Moja vrata bodo vedno odprta

    Novi športni direktor slovenske nogometne prvake vidi z vidno vlogo v Evropi. Uspeh pride z jasno strategijo, načrtom in enotnostjo. Navijači del identitete.
    10. 4. 2026 | 12:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (10. 4.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 10. 4. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Lepo priznanje

    Ne Messi, Netflix je izbral drugega svetovnega prvaka

    Pretočni velikan je za oglaševanje svoje ponudbe v Argentini napovedal dokumentarno-animirani celovečerec o karizmatičnemu vratarju Emilianu Martínezu.
    10. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Mohamed Ziara, palestinski kirurg v Libanonu

    Znova rušijo šole in bolnišnice, na mizi pa pacienti, ki se ne prepoznajo več

    Napad na Libanon je ostajal globoko v senci izraelsko-ameriške invazije na Iran. Z juga Libanona poročajo o katastrofalnih razmerah in hudi humanitarni stiski.
    Aljaž Vrabec 10. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več

