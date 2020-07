FOTO:Strah, da projetki za črpanje evropskih sredstev ne bodo pripravljeni

Ljubljana – Slovenska država pri financiranju boja s krizo in okrevanju računa tudi na evropska sredstva, tudi iz novega načrta za okrevanje. A ekonomist Mojmir Mrak se boji, da pri pripravi projektov »nismo prav daleč in da bomo spet prišli v pogajanja z evropsko komisijo z nepripravljenimi nacionalnimi razvojnimi instrumenti ali projekti«.Del sredstev bo za Slovenijo na voljo že letos, pravijo v Službi vlade za razvoj in kohezijo (SVRK) in zagotavljajo, da intenzivno pripravljajo programe in nabor projektov. Iz pobude React-EU bo denar namenjen kriznim ukrepom, denimo podpori delavcev, malim in srednjim podjetjem, zdravstvu, ...