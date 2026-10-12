Stranpoti evropske okoljske politike

Ali imajo lahko okoljski ukrepi tudi hujše posledice, kot so bolj uničujoči požari ali povečanje izpustov namesto njihovega zmanjšanja, sta bili bistveni vprašanji, na kateri so poskušali odgovoriti na nedavnem webinarju pobude Climate & Freedom. Skupno sporočilo je bila kritika podnebnih politik, ki dajejo prednost posameznim tehnologijam ali varstvenim ciljem, ne da bi dovolj upoštevale dejanske rezultate. Španski raziskovalec Víctor Resco de Dios je opozoril, da sta tradicionalno kmetijstvo in aktivno upravljanje gozdov pomembni za preprečevanje velikih požarov. Evropa je veliko vložila v preprečevanje požarov in njihova intenzivnost se je zmanjševala, letos pa se spet povečala. Požari so čedalje bolj intenzivni in gorijo s tako močjo, kot jo imajo atomske bombe. Največ, kar 70 ...