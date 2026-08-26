Strateško pomembna ožina je čedalje bolj prepustna

Napoved novih sankcij ZDA proti Iranu nakazuje, da se razmere na Bližnjem vzhodu še kar nekaj časa ne bodo umirile, čeprav vsaj za zdaj ni videti, da se bodo okrepile ali razvnele nove vojaške operacije. Iran v odgovor napoveduje strožjo blokado ožine. Toda kaj to pomeni za preskrbo z naftnimi derivati? Ameriški finančni minister Scott Bessent napoveduje nov sveženj gospodarskih in finančnih sankcij proti Iranu, katerih cilja sta finančna in gospodarska osamitev Irana. Ta v odgovor napoveduje protiukrepe, ki so predvsem usmerjeni v države v Perzijskem zalivu. Hormuška ožina, skozi katero se je v normalnih razmerah zagotavljala petina svetovne preskrbe z nafto in naftnimi derivati ter utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG), je zaprta že od začetka spopada z nekaj krajšimi obdobji delne ...