Strma rast v negotovih gospodarskih razmerah

Iztekajoče se leto je na gospodarskem področju minilo v znamenju opozoril, toda vlagatelji na svetovnih borzah se na to niso kaj dosti ozirali. Delniški indeksi največjih svetovnih borz so dosegli skoraj izjemno rast. Ker je do rasti prišlo predvsem ob koncu leta, je seveda vprašanje, ali vlagatelji niso (znova) pretiravali.Pregled globalnih delniških indeksov kaže, da so se nekoliko bolj kot v Evropi povzpele delnice v ZDA. Ameriški delniški indeks S&P 500 je 29 odstotkov višje kot na začetku leta. Rast je v evropskih očeh še nekoliko večja, saj je letos zrasla tudi vrednost dolarja. Preračunano v evre je tako rast indeksa ...