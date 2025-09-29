Študentsko delo za socialno šibkejše je tek za golo preživetje

V nadaljevanju preberite:

Za večino mladih talentov je študentsko delo prvi stik s trgom dela in pogosto tudi nepogrešljiv most do prve redne zaposlitve.

Raziskava agencije Ninamedia iz leta 2022 je pokazala, da se kar 62 odstotkov mladih po koncu šolanja zaposli pri enem od delodajalcev, kjer so opravljali študentsko delo.

Sistem je zasnovan kot obojestransko koristen: študenti pridobijo dragocene izkušnje in vir dohodka, delodajalci pa prožno delovno silo. Pravni strokovnjak prof. dr. Luka Tičar z ljubljanske pravne fakultete pojasnjuje, da ko sistem deluje po pravilih, se ustvari položaj, ki koristi obema stranema.

Vendar pa idealizirana podoba sistema pogosto trči ob trdo resničnost. Številni študenti so zaradi finančne stiske prisiljeni sprejeti kakršnokoli delo, medtem ko njihovi vrstniki delajo predvsem za dodaten zaslužek. To neskladje ustvarja prostor za slabo prakso delodajalcev, ki izkoriščajo ranljiv položaj socialno šibkejših.