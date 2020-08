Subvencije za promocijo blagovnih znamk v tujini

Ljubljana - Podjetja iz vzhodne kohezijske regije, ki nameravajo v tem ali prihodnjih letih svojo blagovno znamko promovirati na tujih trgih, imajo možnost pridobiti od 30.000 do 100.000 evrov subvencije s strani javne agencije Spirit Slovenija. Letošnji rok za prijavo na javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov se izteče 30. septembra, predvidena pa sta še dva roka, in sicer 30. septembra 2021 in 30. septembra 2022.Skupno je na voljo 4,7 milijona evrov. Subvencija pa lahko predstavlja največ 75 odstotkov vrednosti projekta. Cilj agencije je z razpisom do leta 2023 podpreti najmanj 47 mikro, ...