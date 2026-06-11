Sun Contract z rešitvijo souporabe elektrike

Dobavitelj elektrike Sun Contract podpira uvedbo zakonske možnosti souporabe električne energije, vendar poudarja, da možnost delitve energije še ne pomeni, da bo souporaba tudi enostavna, pregledna in ekonomsko učinkovita.

Pri klasični souporabi se proizvajalec in prejemnik dogovorita za prenos določenega odstotka proizvodnje, ne za vnaprej znano količino energije. Če je proizvodnje v posameznem obdobju več, kot jo prejemnik porabi, lahko prevzame več energije, kot jo potrebuje. Souporaba zato ni samo vprašanje dogovora o ceni, ampak predvsem vprašanje pravilnega ujemanja proizvodnje in porabe v 15-minutnih obračunskih intervalih.

Na ta izziv odgovarja tržnica souporabe. Sun Contract, ki tržnico energetsko upravlja že od leta 2018, souporabo nadgrajuje z digitalno in avtomatizirano rešitvijo. Ta proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov poišče ustrezne odjemalce, odjemalcem pa proizvajalce, zato se proizvodnja kar se da najbolje ujema s profilom porabe.

»Souporaba je pomemben korak, vendar bo njena uporabnost odvisna od izvedbe. Če morajo proizvajalci in odjemalci sami iskati partnerje, sami ocenjevati ujemanje proizvodnje in porabe ter sami urejati obračune, bo to za številne uporabnike preveč zapleteno. Lahko se zgodi tudi, da si tako proizvajalci kot prejemniki z neuspešnimi dogovori naredijo ekonomsko škodo. Tržnica souporabe Sun Contract ta proces avtomatizira in ga naredi uporabnega v praksi,« poudarjajo v družbi.

Ključna prednost tržnice souporabe Sun Contract je avtomatsko ujemanje. Proizvajalcu ni treba samemu iskati kupcev, odjemalcu pa ni treba samemu iskati primernega proizvajalca. Tržnica na podlagi ponudb, želenih pogojev ter proizvodnih in porabniških profilov poišče najboljše razpoložljivo ujemanje.

Druga pomembna prednost tržnice souporabe je obračun. Proizvajalec ne potrebuje lastne prodajne mreže, odjemalec pa ne potrebuje tehničnega znanja za analizo proizvodnih in porabniških profilov.

Tretja prednost je zmanjšanje tveganj za odjemalca in proizvajalca. Pri rešitvi Sun Contract odjemalec plača le energijo, ki se pri ujemanju dejansko prenese na njegovo merilno mesto. S tem se zmanjšuje tveganje, da bi plačal energijo, ki mu zaradi slabega ujemanja proizvodnje in porabe ne bi prinesla pričakovanega učinka. Enak princip deluje pri proizvajalcih: na tržnici souporabe se zavarujejo pred morebitnimi nepopolnimi izplačili ali neizplačili, saj jim avtomatiziran proces zagotovi končnega kupca deleža.