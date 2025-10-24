Suncontract bo solariziral Koroško

Družba SunContract v teh dneh s slovenskimi občinami podpisuje pogodbe za postavitev 32 novih sončnih elektrarn na strehah šol, vrtcev, zdravstvenih domov in drugih javnih ustanov, ki bodo letno zagotovile več kot tri milijone kWh čiste energije, kar je dovolj za oskrbo več kot 700 povprečnih gospodinjstev. Današnji podpis pogodb z občinami Ravne na Koroškem, Dravograd in Mežica, kjer bo postavljenih 18 sončnih elektrarn, pomeni začetek regijskega projekta, ki bo na Koroškem pomembno prispeval k energetski samozadostnosti.

Gregor Novak, direktor SunContracta je ob tem izpostavil: »Današnji podpis pogodb na Koroškem je dokaz, da občine razumejo pomen energetske neodvisnosti in trajnosti. Naš cilj je ustvarjati sisteme samooskrbe, kjer se lokalno proizvedena energija tudi porabi – v šolah, vrtcih, športnih objektih, domovih za starejše in drugih ustanovah, ki služijo občanom. Koroška je s tem postala zgled, kako lahko regija celostno pristopi k zelenemu prehodu.«

»Veseli smo, da bo odslej sonce za nas proizvajalo električno energijo. Na poti zelenega prehoda nas čaka nas nemalo izzivov, pa vendar bomo skušali skupaj razviti najbolj učinkovit model upravljanja z električno energijo. Podjetju želim čimbolj uspešno izvedbo vseh 18 sončnih elektrarn na Koroškem, od Dravograda do Mežice in se zahvaljujem vsem, ki ste k temu prispevali,« je povedal župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen. Projekti so sofinancirani iz mehanizma Evropske unije za okrevanje in odpornost (NOO) in predstavljajo pomemben korak v smeri energetske samozadostnosti javnih objektov.