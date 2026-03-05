Supermoč, Alenka Slavinec: Če nam vzamejo svobodo, je konec

Fotografinja, umetnica in raziskovalka zavesti se giblje med zelo različnimi okolji – od kurentovanja do srečanj z avtohtonimi skupnostmi v Mehiki in okoljskih projektov v Amazoniji – a njena rdeča nit je presenetljivo jasna: človek izgubi ravnovesje, ko izgubi stik z naravo. »Narava ni zunaj nas. Narava smo mi,« je dejala v podkastu Supermoč, Alenka Slavinec.

Svetovljanka s ptujskimi koreninami: njena pot vodi od Slovenije do mednarodnih razstav in kulturnih projektov. Na fotografiji: Alenka Slavinec, Uroš Esih (Delo) in Petra Kovič (Delo). Foto: Marko Feist

Ko se pojavi, pogosto prinese predmet z zgodbo. Tokrat “darilce iz kitajskega ognjenega konja”, povezano s konjem kot simbolom energije in prehoda. A pogovor se hitro zasidra bližje domu: v Ptuju, v zvoncih, v ognju. Tam, kjer ritual še vedno deluje kot nekaj življenja potrebnega – ne kot predstava.

5 vprašanj za Alenko Slavinec

1) Kurentovanje omenjate kot osebni “reset”. Kaj se tam v resnici zgodi?

Kurentovanje je zame melodija otroštva. Obred. Ko kurenti ob polnoči zaokrožijo velik ogenj, ko je okoli štiristo zvoncev, se v telesu zgodi nekaj, kar ne potrebuje razlage. Spustim se v zvok – in imam občutek, da se začne novo leto. To je ritual, ki je starejši od krščanstva, zato ga čutim kot bolj naravno povezanega. Ne gre za folkloro. Gre za stik.

2) Pravite, da je Evropa prekinila stik z naravo. Zakaj je to pomembno danes?

Ker se posledice poznajo na telesu. V odvisnosti. Civilizacija prinese varnost, a jo plačujemo – pogosto z odtujenostjo. Zame je temeljna misel ta: telo je naše kraljestvo. Vsak človek bi moral imeti pravico, da svojo dušo v svojem telesu uravnava sam. Potrošniški sistem pa dela obratno: ustvarja odvisnost in vtis, da ti nenehno nekaj manjka. Tako postaneš vodljiv.

3) Siliam opisujete kot glas, ki “potuje po nevidnih kanalih”. Kaj je to?

Siliam je nastal intuitivno po daljši meditaciji – in je povezan z idejo petega elementa, etra. Nevidni svet, ki ga je družba dolgo odrinjala, je v času covida postal bolj “otipljiv”: ljudje so začeli razumeti, da ni pomembno samo, kar je vidno. Ko poješ, se vključi sistem zvoka. Vibracija potuje po kanalih, ki so nevidni, a izmerljivi. Zame je to predvsem notranje usklajevanje. Bolj ko zaupaš, bolj doživiš. Ne rečem, da sem “zdravilka”; bolj orodje, če lahko komu pomaga priti v harmonijo.

4) V vašem delu je veliko družbene odgovornosti. Na COP30 ste sodelovali pri koncertu za naravo.

To je bil projekt Love Your Mother – prvi koncert, posvečen naravi. Nismo igrali občinstvu. Igrali smo naravi. Znanstveniki so merili vpliv zvoka, kar mi je bilo pomembno, ker je združilo umetnost in raziskovanje. Paradoks je, da se podnebni vrhovi pogosto dogajajo tam, kjer je škoda očitna – krčenje Amazona. Ravno zato potrebujemo drugačne jezike nagovora. Umetnost včasih pride bližje kot podatki.

5) Zakaj tako poudarjate materinščino in vlogo žensk?

Ker je jezik moč. Dolgo sem živela v angleščini – imaš občutek globalnosti, a lahko te odreže od srca. Zato so se v zgodovini jezika vedno lotili prvi: ko izbrišeš jezik, oslabiš identiteto. Slovenščina ima nekaj posebnega, tudi dvojino – to je kultura odnosa. In ženske? Ženska nosi življenje. Družba se te moči pogosto boji, zato še vedno živimo v svetu, ki je pretežno moško organiziran. A ne govorim o spopadu. Govorim o ravnovesju: ptica potrebuje obe krili, da lahko leti.

Boris Pahor, lipicanci in razlog, da fotografija ni “samo podoba”

Lipicanec kot simbol – za Alenko Slavinec ni le estetski motiv, ampak živa kulturna dediščina in zgodba o miru.Foto: Marko Feist

Ko Slavinec govori o pripadnosti, se pogosto vrne k fotografiji – ne kot estetiki, ampak kot jeziku spomina. Lipicanci so zanjo univerzalni simbol: živa kulturna dediščina, ki jo razumeš, tudi če ne govoriš istega jezika. V njih je otroštvo, v njih je disciplina, in v njih je mir, ki ni naiven – mir kot nekaj, kar se mora vzpostaviti.

Iz lipicancev se je organsko rodil tudi njen odnos do tem, kot sta vojna in svoboda. Ko je pripravljala razstavne cikle ob slovenskih mejnikih, je želela govoriti o vrednosti miru in o tem, kako hitro se varnost lahko umakne. Ne kot politika – kot občutek v telesu.

V tem kontekstu se zgodi tudi srečanje z Borisom Pahorjem. Pahor je bil človek spomina, človek ostre etike, človek, ki ni dovolil, da bi zgodovina postala dekor. Ko mu je pokazala svoje fotografije in besedilo, jo je vprašal nekaj, kar je zanjo pomenilo največ: ali je to res napisala ona. Ko je dobil odgovor, je rekel: »Zdaj me pa lahko fotografirate.« In tako se je pričel edinstven fotografski projekt, ob katerem opazovalec težko ostane brez velikih besed in pohval.

Alenka Slavinec:umetnica, ki fotografijo razume kot način razmišljanja o naravi, identiteti in svobodi. Foto: Marko Feist

Dan žena v Lipici

Ko boste poslušali podkast Supermoč, boste začutili bistvo razmišljanja Alenke Slavinec: stvari, ki jih danes pogosto razumemo kot tradicijo ali folkloro, so bile nekoč način razumevanja sveta. Rituali, glas, konji ali materinščina niso bili okras, ampak način, kako se človek umešča v naravne ritme.

Lipicanci, ki jih Alenka Slavinec pogosto fotografira, so zanjo simbol te povezave. V njih vidi disciplino, eleganco in tiho sodelovanje med človekom in naravo – odnos, ki temelji na zaupanju. Podobno razume tudi umetnost: kot prostor, kjer se človek ponovno poveže s sabo in z okoljem.

Od komunikologije do fotografije: Slavinec umetnost razume tudi kot projekt, ki potrebuje idejo, strukturo in pogum.Foto: Marko Feist

Ni naključje, da se bodo te teme ponovno srečale prav v Lipici, prostoru, kjer se tradicija in narava že stoletja prepletata. Ob dnevu žena bo tam potekal poseben dogodek, ki bo skozi jahalno predstavo, pogovor in umetniško predstavitev odprl razmislek o vlogi žensk, o kulturni dediščini in o odnosu človeka do narave. Med sogovornicami bo tudi Alenka Slavinec, ki bo predstavila svoj film in fotografsko delo.