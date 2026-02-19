Supermoč: dr. Igor Mekjavič in skrivnosti telesa v ekstremu

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V novi epizodi podkasta Supermoč gostimo dr. Igorja Mekjaviča, vodjo Laboratorija za vesoljsko fiziologijo na Inštitut Jožef Stefan, ki deluje v Planica. Pogovor nas popelje tja, kjer znanost preverja meje človeškega telesa.
V podkastu Supermoč smo se z dr. Igorjem Mekjavičem pogovarjali o breztežnosti, dolgotrajni neaktivnosti in ekstremnih razmerah. kakršne čakajo astronavte na poti proti Luni in Marsu. V raziskovanju le-tega je ključen kraj, Planica.
V Planici, v enem najbolj posebnih laboratorijev v Evropi, raziskujejo meje človeškega telesa: kaj se z nami zgodi v breztežnosti, pri dolgotrajni neaktivnosti in v ekstremnih okoljih, kakršna čakajo astronavte na poti proti Luni in Marsu. Prof. dr. Igor Mekjavić, vodja Laboratorija za vesoljsko fiziologijo na Inštitutu Jožef Stefan, pa opozarja: enake zakonitosti, ki veljajo v vesolju, postajajo vedno bolj pomembne tudi doma – v času vročinskih valov in podnebnih sprememb.
Laboratorij za vesoljsko fiziologijo v Planici je ena od treh evropskih točk, kjer sistematično preučujejo, kako se človeško telo odziva na breztežnost in druge ekstremne obremenitve. Fokus raziskav je jasen: razumeti, kako ohraniti zdravje, mišično maso, kostno gostoto in delovno zmožnost v razmerah, kjer telo hitro izgublja »zemeljsko« stabilnost. Zakaj je to pomembno? Ker se pri daljših misijah – in tudi pri dolgotrajni neaktivnosti na Zemlji – telo začne spreminjati hitreje, kot si mislimo.
Raziskave v Planici kažejo, da lahko mladi, zdravi posamezniki po približno dveh mesecih dolgotrajne neaktivnosti izgubijo 10 do 14 % mišične mase ter tudi nekaj odstotkov kostne mase. Dobra novica: s pravilno rehabilitacijo se lahko vrnejo na izhodiščno stanje – a sporočilo je jasno: telo je ustvarjeno za gibanje, ne za »dolgo mirovanje«.
Takšni projekti niso »znanstvena eksotika«: gre za zelo konkreten trening razumevanja, kako človek deluje, ko mu zmanjka udobja, rutine, prostora in stabilnih okoljskih pogojev.
Prof. dr. Mekjavić izpostavlja ustanovitev programa Erasmus Mundus: Fiziologija in medicina človeka v vesolju in ekstremnih okoljih, ki v Slovenijo privablja študente z vsega sveta. Ti najprej študirajo v Franciji in Nemčiji, študij pa zaključijo na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan. To je več kot študijski program: je mednarodna raziskovalna mreža, ki Planico postavlja na zemljevid vrhunskih znanj o človeku v ekstremu.
Članstvo Slovenije v Evropski vesoljski agenciji (ESA) pomeni več kot prestiž. Pomeni ambicijo, odgovornost in dolgotrajno zavezo znanju – ter možnost, da Slovenija enakovredno sodeluje v projektih, ki jih običajno povezujemo z večjimi državami.
V Planici pri raziskavah sodelujejo tudi ESA astronavti. Posebno simboliko ima sodelovanje z astronavtko Sunito Williams, ki ima slovenske korenine in je postala ambasadorka Erasmus programa – sporočilo mladim je jasno: vrhunska znanost je dosegljiva in relevantna tudi iz Slovenije.
V Planici pa ne gledajo le »navzgor«. V Laboratoriju za okoljsko fiziologijo in ergonomijo preučujejo vpliv vročinskih valov na telo, zdravje in produktivnost. Vročina je vse pogostejša in vse bolj nevarna, posebej za ranljive skupine (starejše, ljudi s kardiovaskularnimi težavami), posledice pa niso več teoretične: vročinski valovi so v Franciji, Nemčiji in Sloveniji že terjali življenja.
Raziskave potekajo tudi skozi simulacije: preiskovanci več dni delajo v vročinskih razmerah, nato v normalnih pogojih – primerjajo odzive med starostnimi skupinami ter med moškimi in ženskami. Rezultati so predstavljeni v znanstvenih revijah in na mednarodnih forumih, tudi pri WHO v Ženevi.
Projekt Heat Shield, uspešno izveden v Sloveniji, je postal navdih za podobne pobude v Aziji in Kanadi. Ključna ugotovitev raziskovalcev: kratke študije pogosto ne pokažejo celotne slike – vročinski valovi imajo tudi kumulativne učinke na zdravje in delovno zmožnost.
Eden najbolj spregledanih primerov so šole: junijski vročinski valovi lahko vplivajo na počutje in zbranost otrok, ker številne stavbe niso zasnovane za hlajenje. Vročina se tako iz javnozdravstvenega izziva hitro spremeni v izobraževalni in družbeni problem.
Laboratorij znanje prenaša tudi v prakso – med drugim v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo RS pri razvoju zaščitnih sredstev za ljudi, ki delajo v ekstremnih okoljih (mraz, vročina, operativne obremenitve). Tu se vesoljska znanost najhitreje prevede v »zemeljske« rešitve: v oblačila, opremo, protokole in standarde.
Mekjavić poudarja še eno ključno rdečo nit: razvoj za vesolje se pogosto vrne na Zemljo kot tehnologija, metoda ali znanje, ki izboljša kakovost življenja. Vesoljske raziskave zato niso luksuz – so pospeševalec inovacij in razumevanja človeka.
In prav tu se odpre povezava z dolgoživostjo: čeprav je vesolje zaradi sevanja in drugih tveganj še vedno veliko neznank, so mehanizmi propadanja mišic, kosti in regeneracije izjemno dragocen »model« za razumevanje staranja in ohranjanja vitalnosti.
Vesoljska fiziologija v Planici je zgodba o tem, kako daleč lahko gre človeško telo – in kako pametno ga lahko zaščitimo. S članstvom Slovenije v ESA, z mednarodnim programom Erasmus Mundus ter z raziskavami, ki povezujejo vesolje, podnebje, zdravje in gospodarstvo, Planica postaja kraj, kjer se prihodnost ne napoveduje – ampak testira.
Če želimo razumeti človeka jutri, ga moramo raziskovati danes. Včasih v breztežnosti. Včasih v vročini. Vedno pa na meji znanega.
