Supermoč: dr. Igor Mekjavič in skrivnosti telesa v ekstremu

V Planici, v enem najbolj posebnih laboratorijev v Evropi, raziskujejo meje človeškega telesa: kaj se z nami zgodi v breztežnosti, pri dolgotrajni neaktivnosti in v ekstremnih okoljih, kakršna čakajo astronavte na poti proti Luni in Marsu. Prof. dr. Igor Mekjavić, vodja Laboratorija za vesoljsko fiziologijo na Inštitutu Jožef Stefan, pa opozarja: enake zakonitosti, ki veljajo v vesolju, postajajo vedno bolj pomembne tudi doma – v času vročinskih valov in podnebnih sprememb.

Planica: evropska »postaja« za raziskave človeka v ekstremu

Gost podkasta Supermoč Igor Mekjavić:“V Planici raziskujemo vesolje tako, da najprej do potankosti razumemo človeka". Foto: Marko Feist

Laboratorij za vesoljsko fiziologijo v Planici je ena od treh evropskih točk, kjer sistematično preučujejo, kako se človeško telo odziva na breztežnost in druge ekstremne obremenitve. Fokus raziskav je jasen: razumeti, kako ohraniti zdravje, mišično maso, kostno gostoto in delovno zmožnost v razmerah, kjer telo hitro izgublja »zemeljsko« stabilnost. Zakaj je to pomembno? Ker se pri daljših misijah – in tudi pri dolgotrajni neaktivnosti na Zemlji – telo začne spreminjati hitreje, kot si mislimo.

Dva meseca neaktivnosti: hitra cena za mišice in kosti

Raziskave v Planici kažejo, da lahko mladi, zdravi posamezniki po približno dveh mesecih dolgotrajne neaktivnosti izgubijo 10 do 14 % mišične mase ter tudi nekaj odstotkov kostne mase. Dobra novica: s pravilno rehabilitacijo se lahko vrnejo na izhodiščno stanje – a sporočilo je jasno: telo je ustvarjeno za gibanje, ne za »dolgo mirovanje«.

Od Planice do Lune in Marsa: simulacije, jame in »vesoljska logistika« telesa

"Brez gravitacije telo hitro pozabi mišice – zato je gibanje najboljša medicina", je v podkastu Supermoč dejal dr. Igor Mekjavić. Foto: Marko Feist

V sklopu raziskav preizkušajo tudi scenarije, ki posnemajo pogoje na Luni in Marsu. Poseben del so simulacije preživetja in delovanja v jamah, ki naj bi bile na teh nebesnih telesih naravno zavetje. Pri tem sodelujejo tudi s slovenskimi jamarskimi organizacijami – med drugim s Slovenskim jamarskim društvom v Sežani.

Takšni projekti niso »znanstvena eksotika«: gre za zelo konkreten trening razumevanja, kako človek deluje, ko mu zmanjka udobja, rutine, prostora in stabilnih okoljskih pogojev.

Erasmus Mundus: svetovni študenti, slovenski laboratorij

Prof. dr. Mekjavić izpostavlja ustanovitev programa Erasmus Mundus: Fiziologija in medicina človeka v vesolju in ekstremnih okoljih, ki v Slovenijo privablja študente z vsega sveta. Ti najprej študirajo v Franciji in Nemčiji, študij pa zaključijo na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan. To je več kot študijski program: je mednarodna raziskovalna mreža, ki Planico postavlja na zemljevid vrhunskih znanj o človeku v ekstremu.

Slovenija in ESA: članstvo kot odgovornost (ne kot simbol)

Članstvo Slovenije v Evropski vesoljski agenciji (ESA) pomeni več kot prestiž. Pomeni ambicijo, odgovornost in dolgotrajno zavezo znanju – ter možnost, da Slovenija enakovredno sodeluje v projektih, ki jih običajno povezujemo z večjimi državami.

V Planici pri raziskavah sodelujejo tudi ESA astronavti. Posebno simboliko ima sodelovanje z astronavtko Sunito Williams, ki ima slovenske korenine in je postala ambasadorka Erasmus programa – sporočilo mladim je jasno: vrhunska znanost je dosegljiva in relevantna tudi iz Slovenije.

Ko vesolje postane ogledalo Zemlje: vročina, zdravje in delovna zmožnost

V Planici pa ne gledajo le »navzgor«. V Laboratoriju za okoljsko fiziologijo in ergonomijo preučujejo vpliv vročinskih valov na telo, zdravje in produktivnost. Vročina je vse pogostejša in vse bolj nevarna, posebej za ranljive skupine (starejše, ljudi s kardiovaskularnimi težavami), posledice pa niso več teoretične: vročinski valovi so v Franciji, Nemčiji in Sloveniji že terjali življenja.

Raziskave potekajo tudi skozi simulacije: preiskovanci več dni delajo v vročinskih razmerah, nato v normalnih pogojih – primerjajo odzive med starostnimi skupinami ter med moškimi in ženskami. Rezultati so predstavljeni v znanstvenih revijah in na mednarodnih forumih, tudi pri WHO v Ženevi.

"Kar se naučimo za pot na Mars, pogosto najprej pomaga ljudem tukaj na Zemlji", je dejal gost dr. Igor Mekjavić. Foto: Marko Feist

Projekt Heat Shield, uspešno izveden v Sloveniji, je postal navdih za podobne pobude v Aziji in Kanadi. Ključna ugotovitev raziskovalcev: kratke študije pogosto ne pokažejo celotne slike – vročinski valovi imajo tudi kumulativne učinke na zdravje in delovno zmožnost.

Eden najbolj spregledanih primerov so šole: junijski vročinski valovi lahko vplivajo na počutje in zbranost otrok, ker številne stavbe niso zasnovane za hlajenje. Vročina se tako iz javnozdravstvenega izziva hitro spremeni v izobraževalni in družbeni problem.

Zaščita človeka v ekstremnih pogojih: od Arktike do operativnih nalog

Laboratorij znanje prenaša tudi v prakso – med drugim v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo RS pri razvoju zaščitnih sredstev za ljudi, ki delajo v ekstremnih okoljih (mraz, vročina, operativne obremenitve). Tu se vesoljska znanost najhitreje prevede v »zemeljske« rešitve: v oblačila, opremo, protokole in standarde.

Ko vesoljske tehnologije rešujejo tuzemske probleme

Mekjavić poudarja še eno ključno rdečo nit: razvoj za vesolje se pogosto vrne na Zemljo kot tehnologija, metoda ali znanje, ki izboljša kakovost življenja. Vesoljske raziskave zato niso luksuz – so pospeševalec inovacij in razumevanja človeka.

In prav tu se odpre povezava z dolgoživostjo: čeprav je vesolje zaradi sevanja in drugih tveganj še vedno veliko neznank, so mehanizmi propadanja mišic, kosti in regeneracije izjemno dragocen »model« za razumevanje staranja in ohranjanja vitalnosti.

Gost podkasta Supermoč, dr. Igor Mekjavić iz Instituta Jožef Stefan. Foto: Marko Feist

Vesoljska fiziologija v Planici je zgodba o tem, kako daleč lahko gre človeško telo – in kako pametno ga lahko zaščitimo. S članstvom Slovenije v ESA, z mednarodnim programom Erasmus Mundus ter z raziskavami, ki povezujejo vesolje, podnebje, zdravje in gospodarstvo, Planica postaja kraj, kjer se prihodnost ne napoveduje – ampak testira.

Če želimo razumeti človeka jutri, ga moramo raziskovati danes. Včasih v breztežnosti. Včasih v vročini. Vedno pa na meji znanega.