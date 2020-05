Surs bo razkril, kam je krenil BDP v prvem trimesečju

Ljubljana – Statistični urad (Surs) bo danes objavil težko pričakovani podatek o gibanju slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP) v prvem trimesečju letos.



Ponavadi sicer govorimo o rasti, tokrat pa je zaradi posledic epidemije Covid, ki so bile v marcu že precej opazne, pričakovati padec gospodarske aktivnosti, še posebej kar zadeva turizem in gostinstvo. V GZS tako ocenjujejo, da bo BDP v prvem četrtletju za približno tri odstotke manjši, kot je bil v enakem obdobju lanskega leta, analitiki pa sicer pričakujejo njegov upad v razponu med 2,5 in štirimi odstotki.



V vsakem primeru bo novi podatek pomembna podlaga za nove makroekonomske napovedi v 2020, eno od njih za začetek junija napoveduje tudi Banka Slovenije.



Surs, ki ga po nedavni vladni razrešitvi direktorja Bojana Nastava kot v. d. vodi Tomaž Smrekar, bo sicer danes objavil še dva pomembna makroekonomska kazalnika, in sicer podatke o inflaciji v maju (aprila smo zabeležili 1,3-odstotno deflacijo, najvišjo v Evropi) in o anketni brezposelnosti v prvem četrtletju letos.