Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

Podatki niso zgolj tehnična kategorija, temveč strateško vprašanje moči. V času, ko podjetja, države in posamezniki velik del svojega digitalnega življenja selimo v oblak, postaja odločilno vprašanje, kje so ti podatki shranjeni, kdo jih upravlja in pod katero zakonodajo dejansko sodijo. Prav tu vstopa pojem suverenega oblaka, ki v Evropi iz nišne tehnološke teme hitro postaja politična, gospodarska in varnostna prioriteta.

Suverenost podatkov ni vprašanje lokacije, temveč nadzora – predvsem nad dostopom, infrastrukturo in kriptografskimi ključi.

Ključno vlogo ima pravni okvir, saj se dostop do podatkov vse pogosteje določa prek jurisdikcije, ne tehnologije.

Več nadzora prinaša večjo varnost, a tudi višjo kompleksnost, zato postajata interoperabilnost in izhodna strategija nujni za zmanjšanje odvisnosti.

Najbolj realističen model je hibriden: kombinacija suverenih okolij za kritične podatke in globalnih platform za učinkovitost ter skalabilnost.

V podkastu Tehnološki velikani sta o tem razpravljala Peter Kos, regionalni direktor za Vzhodno Evropo, Turčijo in Centralno Azijo v korporaciji NetApp, ter David Bevc, vodja IT in oblačnih storitev v Telekomu Slovenije. V ospredju je spoznanje, da digitalna suverenost ni več projekcija prihodnosti, temveč odziv na realnost, v kateri podatki delujejo kot infrastruktura, ta pa vse izraziteje oblikuje razmerja moči.

Nadzor kot nova definicija infrastrukture

Suvereni oblak ne pomeni zgolj drugačne postavitve strežnikov, temveč premik v razumevanju nadzora. Ključno vprašanje ni več tehnične narave, temveč institucionalne: kdo ima dejanski vpliv nad digitalnim okoljem. Ta logika se jasno odraža v definiciji, ki suvereni oblak postavlja v kontekst lokalnega upravljanja: kot poudarja David Bevc iz Telekom Slovenije, gre za okolje, »ki se nahaja v Sloveniji, nad njim pa bdijo slovensko podjetje, kader in inženirji, ki zagotavljajo, da podatki ne odtekajo drugam.« V takšni formulaciji infrastruktura ni več zgolj tehnološka plast, temveč tudi organizacijska in upravljavska struktura, ki določa tokove podatkov in odločanja.

Med avtonomijo in učinkovitostjo

Suverenost v praksi ne deluje kot absolutna kategorija, temveč kot kontinuum odločitev, ki jih organizacije sprejemajo glede na svoje prioritete. Peter Kos iz NetApp opozarja, da »pri suverenosti obstajajo nivoji in sicer od popolne do minimalne«, kar pomeni, da popolna avtonomija ni vedno optimalna izbira. Organizacije tehtajo med prednostmi globalnih ponudnikov – skalabilnostjo, hitrostjo, ekonomijo obsega – in večjo stopnjo nadzora, ki jo omogočajo lokalni modeli.

Takšno odločanje postaja izrazito strateško. Ne gre več za optimizacijo stroškov ali zmogljivosti, temveč za upravljanje odvisnosti in dolgoročnih tveganj.

Suverenost kot pravno vprašanje

Fizična lokacija podatkov je pogosto razumljena kot ključni element suverenosti, vendar sama po sebi ne zadostuje. Prisotnost podatkov v Evropi ali Sloveniji še ne pomeni, da so ti izven dosega zunanjih pravnih sistemov.

V ospredje stopa vprašanje jurisdikcije. Kot izpostavlja Peter Kos, se »nadzor nad tehnologijo, nadzor nad svojimi podatki, aplikacijami in poslovanjem« vse bolj umešča v okvir suverenosti, kar pomeni, da pravni okvir postaja enakovreden tehničnemu. Dostop do podatkov se danes ne vzpostavlja več primarno prek tehničnih vdorov, temveč prek zakonodaje, sodnih odločb in mednarodnih pristojnosti.

V tem kontekstu postane ključno, ali podatke upravlja lokalni subjekt ali globalna korporacija, ki deluje pod tujo jurisdikcijo.

Ključi kot realna točka nadzora

Eden najbolj konkretnih vidikov suverenosti se pokaže pri upravljanju šifrirnih ključev. Tehnološka zaščita podatkov sama po sebi ne pomeni dejanskega nadzora.

Kot opozarja Bevc, »vprašanje ni zgolj, ali so podatki šifrirani, temveč kdo upravlja kriptografske ključe«. Če so ti v domeni globalnih ponudnikov, se tudi nadzor nad dostopom premakne izven organizacije. To pomeni, da lahko pravni ali operativni mehanizmi tretjih držav vplivajo na dostop do podatkov, ne glede na njihovo fizično lokacijo.

Lokalno upravljanje ključev zato pomeni bistveno višjo stopnjo avtonomije. V tem okviru se suverenost ne meri več v kilometrih, temveč v upravljavskih pravicah.

Cena nadzora

Višja stopnja nadzora nad digitalnim okoljem neizogibno prinaša večjo kompleksnost. Suverenost zahteva dodatne vire, znanje in upravljavske kapacitete.

Kos to logiko ponazori s primerjavo različnih nivojev varnosti: »Če trgovino le zaklenemo, je to en strošek; če imamo varnostni sistem, je strošek višji; če imamo varovanje, pa še bistveno višji.« Podobna dinamika velja v oblaku, kjer višja stopnja zaščite pomeni večjo investicijo.

Odločitev za suverenost je zato predvsem odločitev o tem, kakšno stopnjo tveganja je organizacija pripravljena sprejeti.

Izhod kot del strategije

Poleg nadzora postaja ključna tudi sposobnost izhoda iz sistema. Odvisnost od enega ponudnika – tako imenovani lock-in – lahko omeji fleksibilnost in dolgoročno konkurenčnost.

Kosovo stališče je nedvoumno: »Lock-in nikoli ni dobra rešitev.« Zato interoperabilnost ni več tehnična prednost, temveč strateška nuja.

Temu sledi tudi koncept izhodne strategije. Bevc opozarja, da mora biti »way-out strategija ključen del vsakega prehoda v oblak«, saj omogoča organizacijam, da ohranijo nadzor nad svojimi podatki tudi v primeru sprememb ali kriznih scenarijev.

Odpornost, bližina in arhitektura zaupanja

Suvereni modeli odpirajo ključno vprašanje operativne odpornosti, ki v praksi presega klasično razumevanje varnosti. Lokalna infrastruktura omogoča hitrejši odziv, večjo preglednost nad sistemi in učinkovitejše upravljanje obnovitvenih procesov. Prav bližina infrastrukture se vse bolj kaže kot konkurenčna prednost, saj skrajšuje odzivne čase in zmanjšuje odvisnost od oddaljenih operativnih centrov.

David Bevc, vodja IT in oblačnih storitev v Telekom Slovenije. FOTO: Marko Feist

V tem okviru postane suverenost neposredno povezana z zanesljivostjo delovanja. Kot pojasnjuje Bevc, je »okrevanje podatkov in poslovanja pogosto lažje zagotoviti v lokalnem suverenem oblaku kot v povsem oddaljenem okolju«, kar potrjuje, da bližina ni zgolj logistična kategorija, temveč element stabilnosti in nadzora. Suvereni oblak tako deluje kot arhitektura zaupanja, kjer se tehnološka rešitev prepleta z organizacijskimi in operativnimi zmožnostmi.

Hkrati se razvoj oblaka ne odvija več linearno v smeri centralizacije. Vzporedno poteka proces razpršitve, ki ga poganja vse večja potreba po obdelavi podatkov na mestu njihovega nastanka. Edge computing premika računsko moč bližje uporabniku, napravi ali industrijskemu okolju, kar spreminja samo logiko infrastrukture. Kot ugotavlja Kos, je »edge že tukaj – v avtomobilih, telefonih, pametnih napravah«, kar pomeni, da sodobni oblak deluje kot kombinacija centraliziranih in porazdeljenih sistemov. Suvereni oblak v tem kontekstu prevzema vlogo povezovalnega sloja, ki omogoča usklajevanje med globalnimi platformami in lokalnimi zahtevami.

Hibridni model kot evropski odgovor

V takšnem okolju se vse bolj izrisuje hibridni pristop kot najbolj realistična razvojna pot. Suvereni oblak se ne vzpostavlja kot alternativa globalnim rešitvam, temveč kot njihov strateški dopolnilni sloj. Organizacije vse pogosteje kombinirajo različne modele: občutljive in kritične podatke umeščajo v suverena okolja, medtem ko globalne platforme uporabljajo za storitve, kjer prevladajo prednosti skalabilnosti, hitrosti in ekonomike.

Takšen pristop omogoča uravnoteženo upravljanje odprtosti in nadzora. Ne gre za umik iz globalnega digitalnega prostora, temveč za njegovo bolj premišljeno uporabo, kjer odločanje o lokaciji in upravljanju podatkov postane del širše poslovne strategije.

V tem kontekstu razprava o suverenem oblaku presega tehnološki okvir in postaja vprašanje prihodnje vloge Evrope v digitalnem ekosistemu. Podatki so postali infrastruktura, infrastruktura pa določa razmerja moči.

Suvereni oblak tako ni več zgolj tehnološka možnost, temveč instrument oblikovanja digitalne avtonomije, kjer odločitev o upravljanju podatkov pomeni tudi odločitev o nadzoru nad lastnim razvojem.