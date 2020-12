Švedi odločno nazaj v prihodnost

V nadaljevanju preberite:V preteklosti je prehod s tovornih ladij, ki jih je poganjal veter, na parnike in kasneje na ladje, ki jih poganjajo fosilna goriva, predstavljal velik uspeh in napredek za človeštvo. Vendar pa pogon na nafto predstavlja tudi pomembne vplive na okolje, ki se jih v zadnjih letih čedalje bolj zavedamo. Kakšno rešitev imajo v rokavu Švedi, ki so se lotili gradnje najvišje tovorne ladje na svetu?Več na svetkapitala.delo.si.