Švedska inovacija, ki je za vedno spremenila naše domove

Geotermalne toplotne črpalke so zelo priljubljena rešitev za ogrevanje in hlajenje stavb, saj izkoriščajo obnovljivo energijo zemlje.

Pionirsko vlogo pri zasnovi tovrstnih črpalk, ki so še danes zelo priljubljena izbira v gospodinjstvih po vsem svetu, je imelo švedsko podjetje Thermia AB, ki je bilo ustanovljeno leta 1923. Podjetje je vso svojo zgodovino ključno prispevalo k razvoju inovativnih rešitev in napredku na področju geotermalnih toplotnih črpalk.

Ustanovitelj podjetja in genialni inovator Per Anderson je pri uresničevanju svoje vizije poudarjal: »Naši izdelki morajo biti ne le najboljši svojega časa, ampak korak pred svojim časom, vedno znova.« In prav ta moto se odlično izraža v revolucionarnih inovacijah, ki nam v sodobnih sistemih služijo še danes.

Že v devetdesetih letih 19. stoletja je tako začel razvijati učinkovite peči za kuhanje, ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.

V dvajsetih letih prejšnjega stoletja pa je Thermia razvila grelnik vode, električno varjen z oplaščenimi elektrodami. To je bil genialen preboj in kot pravi pionir je Per Anderson novi tehnologiji dodal 10-letno jamstvo, da bi utišal obrekovanje tekmecev, ki so trdili, da njegov pristop ni izvedljiv. Za Andersona ni bilo bistveno le ponuditi najboljše in biti v prednosti, temveč tudi doseči uspeh in ta uspeh ohranjati v daljšem časovnem obdobju.

FOTO: Thermia

Revolucionarna prelomnica in nadgradnja zgodbe o uspehu

Leta 1973 je Thermia naredila še en preboj, ko je predstavila prvo serijsko izdelano geotermalno toplotno črpalko Thermia JBC. JBC je imela vgrajen zalogovnik za toplo sanitarno vodo in je bila prva rešitev v enem ohišju, kar je še danes najpogostejša zasnova. Čas je bil idealen. Kot sistem za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, ki ne potrebuje naftnih derivatov, je JBC postala do okolja prijazna in energetsko učinkovita alternativa, ki se je pojavila ravno v času energetske krize.

Podjetje Thermia tudi danes, 100 let pozneje, sledi viziji svojega ustanovitelja. Ves čas je njegovo glavno gonilo želja po kakovosti in inovativnosti. Z miselnostjo industrijske proizvodnje ter osredotočenostjo na udobje in energetsko učinkovitost se je program izdelkov postopoma spreminjal in tako sledil spreminjajočim se potrebam sodobnega življenja.

Podjetje Thermia AB je s svojimi inovacijami na področju geotermalnih toplotnih črpalk odigralo ključno vlogo pri razvoju in napredku te tehnologije. Njegove rešitve so pripomogle k večji energetski učinkovitosti, zanesljivosti in okoljski trajnosti geotermalnih sistemov. S sodobno zasnovo in naprednimi nadzornimi sistemi so geotermalne toplotne črpalke postale priljubljena izbira za ogrevanje in hlajenje stavb ter pomembno prispevale k zmanjšanju porabe energije in emisij toplogrednih plinov.

Thermia danes: inovacije segajo v prihodnost

Danes podjetje Thermia AB še naprej ostaja vodilni proizvajalec geotermalnih toplotnih črpalk. Njegovi izdelki se uporabljajo po vsem svetu, saj omogočajo energetsko učinkovito in do okolja prijazno ogrevanje in hlajenje stavb. Nenehno inoviranje in razvoj novih tehnologij sta osrednji del njegovega poslanstva, saj si prizadeva izboljšati učinkovitost in trajnost geotermalnih sistemov ter prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Ponuja različne tehnološke rešitve s tega področja, ki so prilagojene različnim zahtevam uporabnikov.

JBC je svojčas predstavljal začetek prehoda k sistemom z obnovljivimi viri energije, danes pa sta glavna predstavnika nove generacije Thermia Atlas in Calibra Eco, zasnovana na inverterski tehnologiji, ki jo Thermia v svojih geotermalnih toplotnih črpalkah uporablja že od leta 2015.

Thermia Atlas je najbolj učinkovita na svetu. FOTO: Thermia

Atlas je svetovna šampionka med toplotnimi črpalkami za stanovanjske stavbe, predstavljena leta 2019, in dosega sezonski koeficient učinkovitosti (SCOP; Seasonal Coefficient of Performance) 6,15, kar pomeni, da ena enota električne energije proizvede 6,15 enote toplotne energije.

S Calibro Eco ne boste le ogrevali in hladili, temveč tudi skrbeli za okolje. FOTO: Thermia

Calibra Eco je prišla na trg leta 2021 kot prva geotermalna toplotna črpalka na svetu, ki se ponaša z zeleno tehnologijo, pri čemer izkorišča prednosti hladiva R452B in zaradi edinstvene zasnove potrebuje manjše količine hladilne tekočine kot druge toplotne črpalk. Tako ima najnižji potencial globalnega segrevanja (GWP) v primerjavi z drugimi napravami v svojem razredu.

Z zavezanostjo k inovacijam, trajnosti in sodelovanju s strokovnjaki je podjetje Thermia AB pustilo trajen pečat na področju geotermalnih toplotnih črpalk. Njegove tehnološke rešitve so postale temelj za sodobno zasnovo in uporabo geotermalnih sistemov, ki igrajo pomembno vlogo pri prehodu k bolj trajnostnim energetskim virom. Atlas Trading d.o.o. iz Vojnika pri Celju je od leta 2009 vodilni slovenski ponudnik inovativnih izdelkov švedske družbe Thermia. Poleg široke ponudbe izdelkov švedskega velikana zanje zagotavlja strokoven servis in montažo. Tudi njegovo poslanstvo je jasno: slovenskim gospodinjstvom in podjetjem ponuditi inovativno izkušnjo Thermia. Več si lahko preberete na spletni strani www.geotermalna.si.

