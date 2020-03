Sveti delavcev pozivajo k obveznim predpisom za zaščito zaposlenih

Ne na račun tveganja za življenje

Ljubljana – Za sindikati je k zaščiti zaposlenih pred novim koronavirusom pozvalo tudi Združenje svetov delavcev Slovenije. Vlado poziva k sprejetju odloka, s katerim bi določila ukrepe proti širjenju koronavirusa, ki bi jih moral izvajati vsak delodajalec, ki bi želel nadaljevati skupinski proizvodni proces. Kot ugotavljajo, na delovnem mestu strogih predpisov proti širjenju tega virusa ni.Kot so danes sporočili iz združenja, jim delavci marsikje sporočajo, da se običajna proizvodnja nadaljuje, čeprav delodajalec ne zagotavlja niti najbolj osnovnih priporočenih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, kot so varnostna razdalja med delavci, zaščitne maske ter učinkovito sprotno razkuževanje in drugi higienski ukrepi. V Združenju opozarjajo, da medtem ko za zasebno življenje veljajo stroge omejitve prostega gibanja in združevanja, vlada še vedno ni sprejela popolnoma nobenega pravnega predpisa/odloka o dolžnih ukrepih za preprečevanje koronavirusnih okužb delavcev v zvezi z njihovim delom, ki bi na splošno zavezoval delodajalce k obveznemu zagotavljanju točno določenih varstvenih ukrepov in nudil podlago za sankcioniranje kršiteljev, ampak so vsi ti varnostni ukrepi delodajalcem zgolj »predlagani« v obliki nekakšnih nezavezujočih »priporočil«.V združenju se zavedajo, da je v teh razmerah za prihodnost gospodarstva velikega pomena tudi ohranjati kolikor je mogoče neokrnjeno proizvodnjo in zagotavljati preživetje vseh podjetij, ki lahko v normalnih razmerah uspešno poslujejo. »Vendar pa seveda ne na račun nesprejemljivih tveganj za zdravje in življenje delavcev teh podjetij,« so zapisali.Zato vlado pozivajo, naj sprejeme poseben odlok, v katerem bo določila nujne ukrepe proti širjenju okužb s koronavirusom, ki jih mora izvajati vsak delodajalec, če želi v aktualnih razmerah nadaljevati kakršenkoli skupinski produkcijski proces. Če delodajalec teh ukrepov ne bi izvajal, bi se mu moralo prepovedati izvajanje teh procesov.V Združenju svetov delavcev še menijo, da bi bilo treba pristojnost za presojo, ali so pogoji v posameznem podjetju izpolnjeni, priznati delavskim predstavništvom, ki bi jim morala biti v zvezi s tem priznana pravica, da s sklepom začasno zadržijo morebitno nadaljevanje proizvodnje, sočasno pa zahtevajo intervencijo inšpektorata za delo.