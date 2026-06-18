Svetovne strateške zaloge nafte hitro kopnijo

Več kot sto dni po začetku tretje zalivske vojne so se naftni trgi pred slabimi novicami z bojišča zaščitili kar sami. Osmega junija, ko so ponovni napadi med Iranom in Izraelom ogrozili krhko dvomesečno premirje, se je cena surove nafte brent, mednarodnega referenčnega indeksa, zvišala le za en odstotek. Tudi po nadaljnjih izmenjavah napadov med ZDA in Iranom je bila cena 11. junija zgodaj zjutraj okoli 93 dolarjev za sod, kar je več kot 30 dolarjev pod njeno najvišjo dnevno vrednostjo iz aprila.

Naftni trgi ostajajo mirni, ker so našli načine, kako nadomestiti izpad 15 milijonov sodov na dan, ki ga je povzročilo zaprtje Hormuške ožine. Kitajska je svoj uvoz zmanjšala za približno pet milijonov sodov na dan glede na raven pred vojno; zaradi racionalizacije se je skupno povpraševanje drugod zmanjšalo za podobno količino. Brazilija, Venezuela in druge države črpajo nekoliko več kot prej. Preostanek se pokriva s črpanjem svetovnih zalog – predvsem iz strateških naftnih rezerv bogatih držav.